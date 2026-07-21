همایش سیدا شباب اهل الجنه در مرکز اسلامی مهاباد برگزار و در این همایش بر وحدت، بصیرت‌افزایی و تقویت روحیه مقاومت در جهان اسلام تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد، در همایش سیدا شباب اهل الجنه در مهاباد، وحدت امت اسلامی مهمترین راهبرد مقابله با دشمنان اعلام شد.

در این همایش که در مرکز اسلامی مهاباد برگزار شد حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی قریشی نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی گفت: خون رهبر شهید، موجب احیای ارزش‌های الهی، افزایش بصیرت ملت و تقویت روحیه مقاومت در جهان اسلام شد و این مسیر تا تحقق کامل آرمان‌های اسلامی ادامه خواهد داشت.

امام جمعه مهاباد هم در این همایش وحدت امت اسلامی را رمز پیروزی بر دشمنان دانست و گفت: امروزه وظیفه علما، نخبگان و مردم، حفظ وحدت، تقویت همدلی و دفاع از انقلاب و ارزش‌های اسلامی است.

ماموستا عبدالسلام امامی افزود: ایران امروز، الگوی واقعی در مسیر استقلال، ایستادگی در برابر استکبار و دفاع از محور مقاومت است.

امام جمعه مهاباد اضافه کرد: ماموستایان افسران جنگ ترکیبی در خط مقدم ایستادگی و مقاومت و پیشرو وحدت و یکدلی در جامعه اسلامی هستند.

حجت الاسلام موسوی مدیر مرکز اسلامی آذربایجان غربی هم، قیام تاریخی عاشورا را عامل اصلی احیای دین اسلام و مصداق عدالت خواهی و ایستادگی در برابر ظلم و کفر اعلام کرد.

محمدصادق امیر عشایری فرماندار ویژه مهاباد هم با اشاره به اینکه رهبر شهید عنایت ویژه‌ای به مردم مهاباد داشتند گفت: ایشان با فداکردن تمام هستی خود در دفاع از کشور وآرمان‌های اسلام، الگوی بی‌بدیلی برای امت شد.

قرائت فاتحه بر مزار شهید خالد حیدری نخستین خلبان شهید دوران دفاع مقدس، گلباران مزار شهید شایان قاسم پور از شهدای جنگ رمضان و تجلیل از خانواده‌های شهیدان قاسم پور و وطمانی از دیگر ویژه برنامه‌های همایش سیدا شباب اهل الجنه در مهاباد بود.