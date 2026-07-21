معاون برق و انرژی وزارت نیرو اعلام کرد: با افزایش قابلیت تولید نیروگاه‌ها، بازگشت تجهیزات آسیب‌دیده به مدار، امکان تأمین برق مناطق جنوبی در بخش خانگی تا پایان هفته جاری بدون اعمال محدودیت فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری صداسیما به نقل از پاون، مصطفی رجبی مشهدی، معاون وزیر نیرو با اعلام این خبر افزود: بخش قابل‌توجهی از واحد‌های تولیدی و تجهیزات شبکه که از مدار خارج شده بودند، به مدار تولید برگشتند و هم اکنون ظرفیت تأمین برق افزایش یافته است.

رجبی مشهدی با تاکید بر نقش همکاری مردم در افزایش تامین برق مناطق جنوبی گفت: این شرایط صرفاً تا پایان هفته جاری پیش‌بینی شده و تداوم آن به پایداری واحد‌های نیروگاهی، وضعیت دمای هوا، سلامت شبکه انتقال و توزیع و استمرار همکاری مردم در مدیریت مصرف بستگی دارد.

معاون وزیر نیرو افزود: احتمال بروز خرابی یا خروج اضطراری واحد‌های نیروگاهی و تجهیزات شبکه، افزایش مجدد دما و رشد مصرف برق همچنان وجود دارد. بنابراین، در صورت تغییر هر یک از این عوامل و به‌منظور حفظ پایداری شبکه، صنعت برق ناگزیر به بازگشت به برنامه‌های مدیریت بار و اعمال محدودیت در بخش خانگی است.

وی خاطرنشان کرد: تمام همکاران صنعت برق با حداکثر توان و به‌کارگیری همه ظرفیت‌های تولید، انتقال و توزیع در تلاش هستند برق پایدار مردم جنوب کشور را تأمین کند؛ بااین‌حال، پایداری این وضعیت بدون مشارکت عمومی امکان‌پذیر نیست.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو از مردم خواست با تنظیم وسایل سرمایشی روی دمای آسایش، خاموش‌کردن تجهیزات برقی غیرضروری و خودداری از استفاده هم‌زمان وسایل پرمصرف، به‌ویژه در ساعات اوج مصرف، به حفظ این شرایط کمک کنند.