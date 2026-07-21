به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نناد کلاییچ سرمربی کروات تیم ملی هندبال گفت: ۲۳ بازیکن به اردوی سبزوار دعوت شده‌اند و ما از امکانات فراهم شده توسط هیئت هندبال و دانشگاه حکیم سبزوار قدردانی می‌کنیم.

وی با اشاره به سطح نزدیک تیم‌های هندبال در آسیا گفت: ما تمرینات تاکتیکی و تکنیکی خوبی را به همراه تمرینات بدن سازی و امادگی جسمانی دنبال می‌کنیم و امیدواریم بتوانیم تیم قدرتمندی را بسازیم.

نناد کلاییچ افزود: اواخر شهریور ماه ما راهی مسابقات آسیایی ناگویا ژاپن هستیم و در نظر داریم در اردو‌های بعدی به سطح بالای امادگی برای کسب عنوان در این مسابقات برسیم.

اردوی تیم ملی هندبال بزرگسالان ایران تا هفتم مرداد ماه در سالن هندبال شهید الداغی سبزوار برگزار می‌شود.