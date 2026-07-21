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مدیر انتشارات امیرکبیر با تأکید بر اینکه کاغذ مهمترین نیاز صنعت نشر است، گفت: هرچند نوسانات بازار کاغذ و افزایش قیمتها بر تیراژ و روند چاپ کتاب اثر گذاشته، اما این مسئله نباید بهانهای برای توقف تولید کتاب باشد و دولت نیز باید تأمین کاغذ را همچنان در اولویت سیاستهای فرهنگی خود قرار دهد.
مجدالدین معلمی مدیر انتشارات امیرکبیر در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به مشکلات صنعت نشر در حوزه تأمین کاغذ افزود: کاغذ یکی از اصلیترین ملزومات تولید کتاب است و هرگونه اختلال در تأمین آن، فعالیت ناشران را با دشواری مواجه میکند؛ با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان داده که فعالان نشر همواره با این چالش روبهرو بودهاند و نباید آن را مانعی برای ادامه فعالیت دانست.
وی با بیان اینکه بخش عمده کاغذ مصرفی کشور وارداتی است، افزود: نوسانات نرخ ارز، محدودیتهای واردات و افزایش قیمت کاغذ، تیراژ کتابها را تحت تأثیر قرار داده است، اما آنچه امروز بیش از هر چیز ناشران را نگران میکند، نبود برنامه و چشمانداز روشن برای مدیریت این مسئله از سوی متولیان امر است.
مدیر انتشارات امیرکبیر درباره تولید کاغذ داخلی نیز گفت: استفاده از کاغذ ایرانی برای کتابهای درسی اقدام مثبتی بود، اما حل کامل مشکل کاغذ تنها با خودکفایی یا صرفاً با واردات امکانپذیر نیست و نیازمند ترکیبی از حمایت از تولید داخلی و مدیریت واردات است.
وی با اشاره به وضعیت بازار کتاب کودک و نوجوان تصریح کرد: این حوزه همچنان یکی از پرمخاطبترین بخشهای نشر کشور است و خانوادهها بیش از گذشته برای فرزندان خود کتاب خریداری میکنند. به گفته او، حتی در دورههایی که اینترنت با محدودیت مواجه شده، استقبال از خرید کتاب افزایش یافته و این موضوع نشاندهنده جایگاه کتاب در اوقات فراغت خانوادههاست.
این ناشر همچنین با بیان اینکه تحولات اجتماعی و جنگ، بر اولویتهای تولید کتاب تأثیر گذاشته است، گفت: انتشارات امیرکبیر در ماههای اخیر تمرکز بیشتری بر انتشار آثاری با موضوع تاریخ، هویت ایرانی و روایتهای حماسی داشته و کتابهای «سرداران ایرانی» و مجموعه «روزی روزگاری ایران» از جمله آثار پرفروش این انتشارات در حوزه کودک و نوجوان بودهاند.
معلمی از انتشار کتاب «خونابه میناب» در آینده نزدیک خبر داد و افزود: این اثر روایتی داستانی از وقایع میناب است و در ادامه سیاست انتشارات برای پرداختن به موضوعات روز منتشر خواهد شد. همچنین پیشبینی میشود امسال بیش از ۵۰۰ عنوان کتاب در انتشارات امیرکبیر منتشر شود که حدود یکچهارم آنها به حوزه کودک و نوجوان اختصاص دارد.
مدیر انتشارات امیرکبیر در پایان با تأکید بر نقش خانواده، رسانهها و چهرههای فرهنگی در ترویج کتابخوانی کودکان گفت: تقویت فرهنگ مطالعه نیازمند همکاری همه نهادهای فرهنگی است و معرفی کتاب از سوی افراد مورد اعتماد جامعه و رسانهها میتواند سهم مهمی در افزایش سرانه مطالعه داشته باشد.