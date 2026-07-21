به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بهرام گودرزی مدافع ۲۱ ساله فصل گذشته آلومینیوم اراک، صبح امروز با حضور در باشگاه استقلال و پس از دیدار و گفتگو با علی تاجرنیا رئیس هیئت‌مدیره، قرارداد خود را به مدت پنج سال با آبی‌ها امضا کرد.

گودرزی که توانایی بازی در هر دو سمت خط دفاعی را دارد، با نظر کادر فنی و کمیته فنی به جمع آبی‌پوشان اضافه شد تا پس از باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی پیراهن استقلال را بر تن کند.