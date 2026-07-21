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استاندار قم با حضور در صداوسیمای مرکز قم، از تلاشهای عوامل صداوسیما، سپاه امام علی بن ابیطالب (ع)، دستگاههای اجرایی، امنیتی، خدماتی و مشارکت پرشور مردم در برگزاری و پوشش رسانهای آیین بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اکبر بهنامجو، بازتاب جهانی و ماندگاری حماسه باشکوه، اقامه نماز باشکوه و کم نظیر آیت الله جوادی آملی و تشییع رهبر شهید امت در قم را حاصل مجاهدتهای عوامل صداوسیما قم دانست و از تلاشهای عوامل صداوسیما، سپاه امام علی بن ابیطالب (ع)، دستگاههای اجرایی، امنیتی، نظامی، انتظامی، خدماتی، امدادی و حضور باشکوه مردم قدردانی کرد.
وی با بیان اینکه، اقامه نماز باشکوه بر پیکر رهبر شهید امت و خانواده ایشان و تشییع چندین میلیونی رهبر شهید امت در قم از ماندگارترین رویدادهای تاریخ انقلاب اسلامی بود که با تلاش و زحمات مدیرکل، معاونین، مدیران، تصویربرداران، خبرنگاران و تمام عوامل صداوسیما به ثبت رسید، گفت: حضور میلیونی مردم در قم، حماسهای کمنظیر را رقم زد که با همافزایی همه دستگاهها و پوشش گسترده رسانهای، به شایستگی برگزار و در تاریخ ثبت شد.
استاندار قم افزود: اولویت مورد تأکید رهبر معظم انقلاب و بیت رهبر شهید، تأمین امنیت، ایمنی و سلامت مردم بود و خوشبختانه با تلاش همه دستگاههای مسئول، این مراسم با امنیت کامل برگزار شد.
بهنامجو حضور گسترده مردم را نشانهای از تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد: برگزاری باشکوه این آیین، ادای دین کوچکی به سالها مجاهدت رهبر شهید بود.
در پایان این مراسم، استاندار قم با اهدای لوح از مدیرکل صداوسیمای مرکز قم به پاس تلاش در پوشش گسترده و ماندگار آیین بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی تقدیر کرد.