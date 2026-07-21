به خبرگزاری صدا و سیما مرکزچهارمحال و بختیاری، مدیر عامل شرکت برق استان گفت: مصرف برق این تعداد ماینر معادل برق ۱۲۰ خانوار برآورد گردیده است.

مجید فرهزاد افزود: با کشف این ۴ مرکز به میزان ۲۰۵ کیلووات در مصرف برق لحظه‌ای پیک بار استان صرفه جویی خواهد شد.

به گفته وی در مجموع آمار کشفیات استان در سال ۱۴۰۵ تاکنون تعداد ۵۲۷ دستگاه ماینر از ۱۰ مرکز کشف، شناسایی و جمع آوری شده است.