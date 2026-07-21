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مدیر جهاد کشاورزی ایذه گفت: اجرای یک طرح نوآورانه توسط گلخانهداران این منطقه برای حفظ بوتههای توتفرنگی هیدروپونیک در فصل تابستان گامی موثر در راستای کاهش هزینههای تولید است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، احمد غریبوند با اشاره به رویکرد جدید بهرهبرداران پیشرو در ایذه اظهار داشت: در حالی که طبق روال مرسوم، پس از پایان فصل برداشت، بوتههای توتفرنگی از گلخانهها حذف میشدند، کشاورزان ایذهای با بهرهگیری از مدیریت هوشمند دما و شرایط محیطی، اقدام به نگهداری و حفظ این بوتهها برای فصل کشت جدید کردهاند.
وی هدف اصلی از این اقدام را کاهش هزینههای جاری و جلوگیری از خروج سرمایه عنوان کرد و افزود: حذف هزینههای سنگین خرید نشاء جدید و آمادهسازی مجدد بستر کشت، از مهمترین مزایای اقتصادی این طرح است که مستقیماً بر افزایش حاشیه سود تولیدکنندگان اثرگذار خواهد بود.
غریبوند بیان کرد: این دسته از بهرهبرداران با مدیریت دقیق شرایط گلخانهای، نه تنها از اتلاف سرمایه جلوگیری کردهاند، بلکه با تداوم حیات بوتهها، عملاً چرخه بهرهوری در واحد سطح را ارتقا داده و الگوی موفقی از «کشاورزی اقتصادی» را در سطح شهرستان به نمایش گذاشتهاند.
مدیر جهاد کشاورزی ایذه در پایان با تقدیر از این رویکرد علمی و نوآورانه، ادامه داد: استفاده از روشهای دانشبنیان و مدیریت بهینه منابع در تولیدات گلخانهای، راهکاری کلیدی برای مقابله با چالشهای اقتصادی کشاورزی است و جهاد کشاورزی شهرستان ایذه آمادگی دارد تا تجربیات موفق این بهرهبرداران را برای ترویج در سایر واحدهای تولیدی به کار گیرد.