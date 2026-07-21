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گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن با حضور رئیس‌جمهور

مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن صبح امروز، سه‌شنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵، با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور و سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد.
عکاس :امیرحسین شاهقلی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ - ۱۲:۱۴
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برچسب ها: صمت
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