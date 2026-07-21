مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن صبح امروز، سه‌شنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵، با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور و سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد.

عکاس : امیرحسین شاهقلی