به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، رتبه بندی باشگاه‌ها و مربیان ورزشی نوعی معیار صلاحیت گذاری جهت تضمین کیفیت و کمیت باشگاه‌های برتر در ارائه خدمات به جامعه هدف است.

در واقع نشانگر اعتبار باشگاه میباشد و قدر مسلم باشگاه‌هایی که رتبه بهتری دارند نسبت به سایر باشگاه‌ها در جذب مشتری موفقتر و از قابلیت‌های بیشتری برخوردارمیباشند از اینرو طرح رتبه بندی یکی از ضروریات اصلی در جهت ارتقا باشگاه‌ها به شمار می‌آید.

رتبه بندی سازوکاری است که بر مولفه‌هایی همچون مدیریت، منابع انسانی، منابع سرمایه‌ای، توسعه مشارکت ها، رعایت استاندارد‌ها و نتایج تاکید دارد.

هدف اصلی در این طرح، تعیین و تبیین معیار‌های رتبهبندی باشگاه‌ها بر اساس استاندارد‌های مرتبط میباشد.

در استان خراسان شمالی هم این طرح اجرا شده و تا پایان سال ادامه خواهد داشت.