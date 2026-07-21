نمایشگاه مجازی برگزیده‌ای از آثار نقاشی اکمل نورالدینوف، رئیس آکادمی هنر جمهوری ازبکستان و از نقاشان برجسته معاصر این کشور، با نمایش ۲۷ اثر، در پایگاه فرهنگستان هنر به نمایش گذاشته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما نمایشگاه برخط آثار اکمل نورالدینوف، رئیس فرهنگستان هنر جمهوری ازبکستان، با هدف تقویت دیپلماسی فرهنگی و هنری، معرفی هنر معاصر ازبکستان، تحکیم همکاری‌های علمی، پژوهشی و هنری میان دو کشور و گسترش ارتباطات فرهنگی با کشور‌های آسیای مرکزی، در فرهنگستان هنر برپا شده است.

این رویداد، ضمن معرفی آثار یکی از هنرمندان برجسته معاصر ازبکستان، زمینه شناخت متقابل ظرفیت‌های هنری، تبادل تجربه و ایجاد پیوند میان هنرمندان و پژوهشگران دو کشور را فراهم می‌آورد.

چشم‌انداز این برنامه گسترش همکاری‌های پایدار، معرفی متقابل هنرمندان ایران و ازبکستان و ایجاد فضایی برای معرفی هنر ایران در کشور‌های آسیای مرکزی و هنر این منطقه در ایران است. رویکردی که به تعمیق مناسبات فرهنگی و ارتقای جایگاه هنر در تعامالت منطقه‌ای یاری می‌رساند.

پاین نمایشگاه تا ششم مرداد ماه در سایت فرهنگستان هنر در دسترس بازدیدکنندگان آثار هنری قرار دارد.

اکمل نورالدینوف وخوبیانوویچ، رئیس آکادمی هنر جمهوری ازبکستان، از نقاشان برجسته معاصر این کشور به شمار می‌رود. وی در سال ۱۹۷۸ از مدرسه هنر جمهوری پاول بنکوف و در سال ۱۹۸۴ از مؤسسه تئاتر و هنر دولتی اوستروفسکی تاشکند فارغ‌التحصیل شد و در سال‌های ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۹ در کارگاه خلاقیت آکادمی هنر اتحاد جماهیر شوروی در تاشکند به تحصیل پرداخت.

از میان نمایشگاه‌های گروهی و انفرادی متعدد این هنرمند می‌توان به حضور در نمایشگاه بین‌المللی هنر مسکو (۱۹۸۷)، نمایشگاه‌های آکادمی هنر اتحاد جماهیر شوروی در تاشکند و لنینگراد (۱۹۸۸)، نمایشگاه بین‌المللی اسکوپیه در یوگسلاوی سابق (۱۹۸۹)، نمایشگاه هنرمندان ازبک در گالری دیویدسون سیاتل آمریکا (۱۹۹۰)، نمایشگاه بین‌المللی «هبیتات-۲» در استانبول (۱۹۹۶)، نمایشگاه هنرمندان ازبک در بانک جهانی واشنگتن (۲۰۰۰)، نمایشگاه بین‌المللی هنر هانجوی چین (۲۰۰۶) و نمایشگاه بین‌المللی هنر «زبان هنر مردم ترک» در استانبول (۲۰۲۲) اشاره کرد. او همچنین نمایشگاه‌های انفرادی متعددی در شهرهایی، چون تاشکند، رباط، لاهه، دهلی و مونیخ برگزار کرده که از میان آنها می‌توان به نمایشگاه‌هایش در سالن نمایشگاه مرکزی تاشکند و گالری آکادمی هنر ازبکستان (۲۰۱۹ و ۲۰۲۴) اشاره کرد.

نورالدینوف در سال ۱۹۹۰ به عضویت انجمن هنرمندان خلاق درآمد و در سال ۱۹۹۷ عضو کامل آن شد. او همچنین عضو آکادمی هنر‌های ازبکستان است. از دیگر افتخارات او می‌توان به دریافت عنوان افتخاری «هنرمند مردمی ازبکستان» (۲۰۰۵)، جایزه دولتی ازبکستان (۲۰۱۱)، عضویت افتخاری در آکادمی هنر‌های روسیه (۲۰۱۳)، نشان دولتی ازبکستان «برای کار فداکارانه» (۲۰۱۹)، دکترای افتخاری هنر‌های زیبا از دانشگاه کیمیونگ کره جنوبی (۲۰۱۹)، دیپلم افتخاری وزارت امور خارجه ژاپن (۲۰۲۰)، عنوان استاد افتخاری آکادمی هنر دولتی آذربایجان (۲۰۲۱) و نشان «خورشید تابان» ژاپن (۲۰۲۴) اشاره کرد.

آثار این هنرمند در مجموعه‌های معتبری از جمله موزه هنر‌های دولتی ازبکستان، سالن نمایشگاه مرکزی آکادمی هنر‌های ازبکستان، موزه تاریخی و معماری دولتی سمرقند، گالری دیویدسون سیاتل، گالری‌های هنری هند و مجموعه بانک کردیت سوئیس نگهداری می‌شود.