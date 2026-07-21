رئیس‌کل دادگستری خراسان‌جنوبی در ملاقات مردمی هفتگی، به درخواست‌ها و مشکلات قضایی ۸۳ نفر از مراجعه کنندگان در استان رسیدگی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس‌کل دادگستری خراسان‌جنوبی در برنامه هفتگی ملاقات مردمی، ضمن دیدار و گفت‌وگوی مستقیم با ۸۳ نفر از شهروندان پس از بررسی مسائل و درخواست‌های مطرح‌شده دستورات لازم را برای رسیدگی، پیگیری و رفع موانع موجود در چارچوب قانون صادر کرد.

عبدالهی با اشاره به جایگاه تکریم ارباب‌رجوع در دستگاه قضایی، افزود: ارتباط چهره به چهره با مردم، فرصتی ارزشمند برای شناخت دقیق‌تر مسائل، رفع موانع موجود و افزایش کیفیت خدمات قضایی است.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: ملاقات‌های مردمی تنها به شنیدن درخواست‌ها محدود نمی‌شود، بلکه تلاش می‌کنیم با پیگیری مستمر، مسائل مطرح‌شده تا حصول نتیجه از طریق مراجع ذی‌صلاح دنبال شود.

عبداللهی افزود: دستگاه قضایی استان خود را موظف می‌داند در چارچوب قانون، با دقت، سرعت و رعایت عدالت به مطالبات مردم رسیدگی کند و از همه ظرفیت‌های موجود برای صیانت از حقوق شهروندان بهره گیرد.

برنامه ملاقات مردمی رئیس‌کل دادگستری استان خراسان‌جنوبی به صورت مستمر در روز‌های سه‌شنبه هر هفته برگزار می‌شود و شهروندان می‌توانند بدون واسطه مسائل و درخواست‌های خود را با عالی‌ترین مقام قضایی استان مطرح کنند.