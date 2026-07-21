بررسی روند اجرای طرح حکمرانی محله‌محور و مسجدمحور، با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، در بخش چهاردانگه شهرستان اسلامشهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در سفری که رئیس جمهور روز گذشته به بخش چهاردانگه شهرستان اسلامشهر داشتند، اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های مختلف از جمله مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی، ارتقای بهره‌وری منابع، آموزش و فرهنگ‌سازی عمومی و توسعه زیرساخت‌های پایدار تشریح شد.

اجرای برنامه‌های کاهش مصرف برق از طریق تعویض موتور‌های کولر، مدیریت مصرف آب با نصب تجهیزات کاهنده، ارتقای بهره‌وری مصرف گاز از طریق ایجاد عایق‌های حرارتی هوشمند، آموزش خانواده‌ها، اصناف، مراکز آموزشی و مساجد در زمینه مدیریت مصرف، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی مقیاس کوچک و همچنین به‌روزرسانی سامانه‌های آبیاری در بخش کشاورزی، از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در قالب این طرح بوده است.

رئیس‌جمهور ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته، اجرای چنین الگو‌هایی را نمونه‌ای موفق از مشارکت مردمی در حکمرانی محلی دانست و اظهار داشت: دشمنان امروز با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های خود در تلاش هستند تا روند پیشرفت کشور را متوقف کرده و جمهوری اسلامی ایران را با چالش‌های مختلف مواجه کنند، اما عبور از این شرایط، نیازمند فعال شدن همه ظرفیت‌های اجتماعی و مردمی است.

پزشکیان با تأکید بر اینکه حل مسائل کشور صرفاً با اتکای دولت امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: رفع ناترازی‌ها، اصلاح ساختار‌ها و حل مشکلات انباشته کشور، نیازمند مشارکت همه مردم، نهاد‌های اجتماعی، مساجد، گروه‌های مردمی و مدیران محلی است و دولت به تنهایی قادر به انجام این مأموریت نخواهد بود.

رئیس‌جمهور با اشاره به شرایط خاص کشور افزود: امروز دشمنان با تمام توان در تلاش هستند تا حرکت ملت ایران در مسیر پیشرفت را متوقف کنند، اما اگر اراده ملی شکل بگیرد، هیچ قدرتی توان متوقف ساختن این ملت را نخواهد داشت.

پزشکیان با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت مصرف و صرفه‌جویی، اظهار داشت: اقدامات صورت‌گرفته ارزشمند و قابل تقدیر است، اما نباید به آن اکتفا کرد؛ ظرفیت‌های فراوان دیگری نیز وجود دارد که می‌توان با بهره‌گیری از آنها، دامنه این حرکت را گسترش داد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف در کشور گفت: مسئله ما عدم مصرف نیست، بلکه اصلاح الگوی مصرف و افزایش بهره‌وری است. منابع و سرمایه‌های خدادادی این سرزمین ظرفیت‌های کم‌نظیری در اختیار ملت ایران قرار داده و شایسته نیست در کشوری با این میزان ثروت و امکانات، حتی یک نفر با مشکلات معیشتی مواجه باشد.

پزشکیان تصریح کرد: همه باید تلاش کنیم کشور را با عزت، اقتدار و سربلندی از شرایط کنونی عبور دهیم و هرگز نپذیریم که ایران از مسیر پیشرفت جهانی عقب بماند. اگر این دغدغه به یک باور عمومی تبدیل شود، راهکار‌های تحقق آن نیز به‌دنبال آن شکل خواهد گرفت.