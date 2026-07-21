به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، دانشگاه رازی کرمانشاه در بخش تیمی مسابقه‌های ورزشی دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه پنج کشور ۸ نشان طلا بدست آورد.

در رقابت‌های ورزشی دانشگاه‌های منطقه پنج نمایندگان ۱۷ دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی از استان‌های ایلام، کرمانشاه، لرستان و کردستان حضور داشتند.

این رقابت‌ها از ۲۶ تا ۲۸ تیر ماه در دو بخش دختران و پسران، با هدف شناسایی و انتخاب تیم‌ها و ورزشکاران برتر برای حضور در هفدهمین المپیاد فرهنگی–ورزشی دانشجویان سراسر کشور، به میزبانی دانشگاه رازی برگزار شد.

هفدهمین المپیاد فرهنگی–ورزشی دانشجویان سراسر کشور، مرداد و شهریور ماه سال ۱۴۰۵ به میزبانی دانشگاه‌های شاهرود و فردوسی مشهد برگزار می‌شود.