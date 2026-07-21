به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین عبیداوی اظهار کرد: در راستای ارتقای پایداری شبکه آبرسانی و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به مناطق روستایی، عملیات بهینه‌سازی تاسیسات آبرسانی روستای مراونه ۵ اهواز با موفقیت اجرا و به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: در این عملیات، پس از بررسی‌های فنی و ارزیابی نیاز آبی روستا، طراحی سیستم پمپاژ بازنگری و یک دستگاه الکتروپمپ جدید با ظرفیت متناسب با میزان مصرف و شرایط بهره‌برداری نصب و راه‌اندازی شد که در نتیجه آن، مشکل افت فشار و تنش آبی این روستا به‌صورت کامل مرتفع شد.

عبیداوی ادامه داد: روستای مراونه ۵ با جمعیتی بیش از ۶۰۰ خانوار از این پس از آب آشامیدنی پایدار و با فشار مناسب بهره‌مند خواهد بود.

مدیرعامل آبفا اهواز در ادامه با تاکید بر استمرار اجرای طرح‌های بهسازی و توسعه زیرساخت‌های آبرسانی، بیان داشت: ارتقای کیفیت خدمات، افزایش پایداری تامین آب آشامیدنی و پاسخگویی به نیاز‌های مشترکان در مناطق شهری و روستایی، از اولویت‌های اصلی این شرکت است.