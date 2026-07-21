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ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر از اجرای طرح تسهیل تشریفات گمرکی برای خروج تجهیزات و ملزومات مواکب استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ علی سلیمانی گفت: بر اساس این طرح، فرآیندهای اداری و گمرکی به منظور خروج موقت اقلام مورد نیاز مواکب اربعین استان با اولویت ویژه در گمرک بوشهر انجام خواهد شد.
وی اظهار داشت: با نزدیک شدن به مراسم باشکوه اربعین حسینی، مجموعه گمرک بوشهر با شعار خدمت به زائران اباعبدالله (ع)، اقدامات ویژهای را برای تسهیل در تشریفات ترخیص و عبور کامیونهای حامل تجهیزات و اقلام مورد نیاز موکبهای استان در دستور کار قرار داده است.
سلیمانی افزود: گمرک بوشهر با همکاری و هماهنگی با ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان، بسترهای لازم را برای ارائه خدمات مطلوب جهت انتقال و خروج موقت تجهیزات و اقلام مورد نیاز موکبهای استان بوشهر فراهم کرده است تا فرآیند جابجایی مایحتاج با کمترین معطلی انجام شود.
وی با اشاره به عملکرد عملیاتی کارکنان این سازمان در ایام عزاداری، آمار قابلتوجهی را از فعالیتهای انجام شده در ماههای محرم و صفر سال ۱۴۰۴ اعلام کرد و اظهارداشت: در این بازه زمانی، کارکنان گمرک بوشهر با فعالیت شبانهروزی، موفق به انجام تشریفات گمرکی ۲۱۸ کامیون در قالب ۲۱۸ اظهارنامه گمرکی خروج موقت شدهاند که این کالاها و تجهیزات پس از اتمام مراحل قانونی، از طریق مرز شلمچه به مقصد کشور عراق منتقل شدهاند.