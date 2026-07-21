به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، عبدالمطلب رهنما گفت: با اشاره به اهمیت ارتقای زیرساخت‌های گردشگری در مسیر چله گاه و با هدف افزایش رفاه شهروندان و گردشگران، تسهیل تردد و ساخت دیوار حائل بتونی در بخش‌هایی از این مسیر در دستور کار قرار گرفته است.

او افزود: با تلاش مستمر تیم‌های اجرایی، عملیات پی کنی برای ساخت دیوار حائل بتونی آغاز شده است و در ادامه این طرح ساخت دیوار انجام می‌شود.

شهردار اردکان در ادامه بیان کرد: اجرای این طرح علاوه بر تثبیت شیب‌ها و افزایش ایمنی محدوده، زمینه تعریض مسیر‌های سواره رو و پیاده راه‌ها را فراهم می‌کند که در نهایت موجب بهبود دسترسی شهروندان و گردشگران به بخش‌های مختلف مجموعه گردشگری چله گاه خواهد شد.

رهنما در پایان بیان کرد: تمامی اقدامات با رعایت ضوابط و اصول فنی و با هدف ارتقای کیفیت محیط شهری و تأمین امنیت گردشگران در حال اجرا است و تیم‌های اجرایی تا تکمیل نهایی این طرح در محل حضور خواهند داشت.

تفرجگاه چله گاه یکی از نقاط مهم گردشگری شهر اردکان سپیدان است و سالانه پذیرای گردشگران زیادی از نقاط مختلف استان فارس و کشور است.

تفرجگاه چله‌گاه سپیدان در ۵ کیلومتری شهر اردکان فارس و در جاده قدیم سپیدان به یاسوج قرار دارد.

این گردشگاه در فصل‌های بهار و تابستان پذیرای انبوهی از مردم، مسافران، و گردشگران داخلی و خارجی است.

وجود غار‌های سنگی، آبشار فصلی، چشمه‌های زیبا، رودخانه پر آب، طبیعت دلنشین و چشم‌نواز بر زیبایی‌های تفرجگاه چله‌گاه سپیدان افزوده و آن را به یکی از مکان‌های دیدنی سپیدان تبدیل کرده است.