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شهردار اردکان از اجرای عملیات ساخت دیوار حائل بتونی در حاشیه جاده گردشگری چله گاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، عبدالمطلب رهنما گفت: با اشاره به اهمیت ارتقای زیرساختهای گردشگری در مسیر چله گاه و با هدف افزایش رفاه شهروندان و گردشگران، تسهیل تردد و ساخت دیوار حائل بتونی در بخشهایی از این مسیر در دستور کار قرار گرفته است.
او افزود: با تلاش مستمر تیمهای اجرایی، عملیات پی کنی برای ساخت دیوار حائل بتونی آغاز شده است و در ادامه این طرح ساخت دیوار انجام میشود.
شهردار اردکان در ادامه بیان کرد: اجرای این طرح علاوه بر تثبیت شیبها و افزایش ایمنی محدوده، زمینه تعریض مسیرهای سواره رو و پیاده راهها را فراهم میکند که در نهایت موجب بهبود دسترسی شهروندان و گردشگران به بخشهای مختلف مجموعه گردشگری چله گاه خواهد شد.
رهنما در پایان بیان کرد: تمامی اقدامات با رعایت ضوابط و اصول فنی و با هدف ارتقای کیفیت محیط شهری و تأمین امنیت گردشگران در حال اجرا است و تیمهای اجرایی تا تکمیل نهایی این طرح در محل حضور خواهند داشت.
تفرجگاه چله گاه یکی از نقاط مهم گردشگری شهر اردکان سپیدان است و سالانه پذیرای گردشگران زیادی از نقاط مختلف استان فارس و کشور است.
تفرجگاه چلهگاه سپیدان در ۵ کیلومتری شهر اردکان فارس و در جاده قدیم سپیدان به یاسوج قرار دارد.
این گردشگاه در فصلهای بهار و تابستان پذیرای انبوهی از مردم، مسافران، و گردشگران داخلی و خارجی است.
وجود غارهای سنگی، آبشار فصلی، چشمههای زیبا، رودخانه پر آب، طبیعت دلنشین و چشمنواز بر زیباییهای تفرجگاه چلهگاه سپیدان افزوده و آن را به یکی از مکانهای دیدنی سپیدان تبدیل کرده است.