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رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش اولویتمحوری، کار تیمی و صیانت از مأموریتهای آموزش و پرورش» را از ارکان اصلی موفقیت مدیران برشمرد و بر تقویت نگاه راهبردی، جانشینپروری، تعامل هوشمندانه با مدیران و اجرای دقیق سیاستهای ابلاغی مرکز حراست تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ «سیدمجتبی هاشمی در دوره آموزشی مدیران جدیدالانتصاب حراست استانها، با تبیین مهمترین الزامات مدیریت در حوزه حراست، «اولویتمحوری، کار تیمی و صیانت از مأموریتهای آموزش و پرورش» را از ارکان اصلی موفقیت مدیران برشمرد و بر تقویت نگاه راهبردی، جانشینپروری، تعامل هوشمندانه با مدیران و اجرای دقیق سیاستهای ابلاغی مرکز حراست تأکید کرد.
در این دوره،کارگاه آموزشی دو روزه مدیران جدیدالانتصاب حراست استانها ۱۱ نفر از مدیران جدیدالانتصاب حراست استانها، ضمن آشنایی با شرح وظایف و الزامات مدیریتی، از آموزشهای تخصصی حوزههای مختلف مرکز حراست شامل حوزه ریاست، حفاظت کارکنان، تحلیل و بررسی، حفاظت اسناد، حفاظت فناوری و حفاظت فیزیکی بهرهمند شدند و مدیران و رؤسای این حوزهها مهمترین رویکردها، برنامهها و مأموریتهای تخصصی خود را تشریح کردند.
تفکر راهبردی؛ زمینهساز موفقیت مدیران
رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش در این دوره آموزشی با اشاره به گستردگی و پیچیدگی مأموریتهای آموزش و پرورش، اظهار کرد: موفقیت در چنین سازمانی مستلزم برخورداری از «تفکر راهبردی»، «شناخت صحیح مسائل» و «اولویتبندی دقیق نیازها» بر اساس امکانات و منابع موجود است.
«سیدمجتبی هاشمی» گفت: واقعیت این است که نیازهای هر سازمان نامحدود است، اما منابع همواره محدودند؛ چه منابع انسانی، چه امکانات و تجهیزات، چه اعتبارات و چه فرصت زمانی.
مشاور وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: هنر مدیریت دقیقاً همین تنظیمگری میان نیازهای نامحدود و منابع محدود است. اگر نتوانیم اولویتها را درست تشخیص دهیم، طبیعی است که انرژی مجموعه در مسیرهای متعدد پراکنده خواهد شد.
وی افزود: مدیران باید متناسب با شرایط و اقتضائات زمانی، اولویتهای مأموریتی را بازتعریف کرده و بر همان اساس تصمیمگیری کنند.
کار تیمی و شبکهای؛ لازمه موفقیت مدیران و سازمان
رئیس مرکز حراست با تأکید بر اهمیت کار تیمی، خاطرنشان کرد: موفقیت سازمانی حاصل تلاش فردی نیست، بلکه نتیجه مسئولیتپذیری مشترک برای تحقق اهداف واحد است.
هاشمی با ابراز خرسندی از همدلی و همافزایی مدیران مجموعه حراست، گفت: انتظار ما این است که همین روحیه کار تیمی از ستاد تا استان، منطقه و مدرسه گسترش پیدا کند. مدیر باید همه اعضای تیم خود را ببیند، ظرفیتهای آنان را بشناسد و از توانمندیهایشان استفاده کند.
مشاور وزیر آموزش و پرورش افزود: مدیر قوی باید بیش از همه کنار ضعیفترین حلقه مجموعه باشد؛ چراکه استحکام یک زنجیر به قویترین حلقه آن نیست، بلکه به ضعیفترین حلقه آن وابسته است. گاهی نیز لازم است مدیر در کنار پرکارترین نیروها باشد تا از آنان حمایت کند و زمینه استمرار فعالیتشان را فراهم سازد.
وی همچنین نیروسازی و جانشینپروری را از الزامات پایداری سازمانی دانست و بر شناسایی، آموزش و توانمندسازی مستمر نیروهای مستعد در استانها تأکید کرد.
صیانت از مأموریتهای آموزش و پرورش؛ محور سیاستهای مرکز حراست
هاشمی تعامل حرفهای و اعتمادساز با مدیران کل آموزش و پرورش را از دیگر الزامات مأموریتهای حراست برشمرد و گفت: حراست باید ضمن حفظ استقلال حرفهای، مشاور امین و بازوی نظارتی مدیران باشد.
رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: استقلال حرفهای به معنای فاصله گرفتن از افراد نیست، بلکه به معنای وابسته نبودن به اشخاص است. همانگونه که شهید آیتالله بهشتی تأکید داشتند، باید تابع ارزشها باشیم، نه تابع افراد.
مشاور وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: اگر مدیر حراست از اشراف اطلاعاتی، تحلیل دقیق، شناخت صحیح مسائل و قدرت کارشناسی برخوردار باشد، در انجام مأموریتها دچار مشکل خواهد شد.
حراست، مسئول صیانت از ارزشهای اسلامی و انقلابی
رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش گفت: نگاه ما به حراست نباید صرفاً یک شغل یا یک جایگاه اداری باشد. حراست، پاسداری از ارزشهای انقلابی و اسلامی است. کسی که در حراست فعالیت میکند، مسئول صیانت از ارزشهاست.
هاشمی با بیان اینکه مهمترین سرمایه آموزش و پرورش، نسل آینده کشور است، تصریح کرد: صیانت از مأموریتهای آموزش و پرورش در حقیقت صیانت از آینده جمهوری اسلامی است و همه برنامهها، سیاستها و اقدامات مرکز حراست در همین چارچوب طراحی و اجرا میشود.
وی همچنین با تأکید بر تکریم مراجعان و صیانت از کرامت انسانی افزود: محیط حراست باید محیطی امن، آرام و قابل اعتماد برای فرهنگیان و کارکنان باشد و مراجعهکنندگان، حراست را حامی خود بدانند.
اجرای سیاستهای ابلاغی؛ زمینهساز تحول در حوزه حراست
هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود، اجرای دقیق ۱۳ سیاست ابلاغی مرکز حراست را زمینهساز تحول در این حوزه دانست و بر تقویت نگاه پیشگیرانه، ارتقای کیفیت منابع انسانی، تعامل هوشمندانه، اعتمادسازی، روزآمدسازی دانش تخصصی، توسعه مشارکت ذینفعان، پرهیز از امنیتی کردن پدیدههای اجتماعی و ظرفیتسازی برای نیروهای جوان تأکید کرد.
رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش در پایان، مطالعه دقیق سیاستهای اجرایی، توسعه کار تیمی، حفظ استقلال حرفهای، تقویت نگاه راهبردی و خدمت صادقانه به مردم را از مهمترین انتظارات مرکز حراست از مدیران حراست استانها عنوان کرد و بر حمایت همهجانبه مرکز حراست از مدیران استانها در مسیر ارتقای جایگاه حرفهای این حوزه تأکید کرد.