رئیس ستاد پشتیبانی جبهه مقاومت آذربایجان‌شرقی از اهدای ۲۰ میلیارد ریال از سوی یک خیر تبریزی برای حمایت از تحقق مطالبه اعلام‌ شده در زمینه خون‌ خواهی امام شهید خبر داد و گفت: این خیر انگیزه خود را عشق به امام شهید و انزجار از عاملان جنایت ۱۶۸ دانش‌آموز مدرسه میناب عنوان کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، عباسقلی احمدزاده اظهار داشت:در پی درخواست‌های مکرر ده‌ها میلیون نفر از عاشقان دلسوخته امام شهید و برافراشتن پرچم‌های سرخ با شعار‌های یا لثارات الحسین (ع) و یا لثارات الامام خامنه‌ای با هدف انتقام از عاملان ترور، یک خیر تبریزی مبلغ ۲۰ میلیارد ریال در این راستا اهدا کرد.

وی افزود: این کمک از سوی یک خیر تبریزی از بازنشستگان کشوری برای تحقق این هدف انجام شده است.

احمدزاده تصریح کرد: این خیر انگیزه خود از این اقدام را عشق به امام شهید و کینه و نفرت از عاملان جنایت ۱۶۸ دانش‌آموز دبستانی مدرسه میناب عنوان کرده است.

احمدزاده خون‌خواهی را نه یک واکنش احساسی و مقطعی، بلکه مسیری راهبردی و استمراربخش در امتداد آرمان‌های انقلاب اسلامی توصیف کرد.

وی با تاکید بر اینکه تحقق این هدف نیازمند ایستادگی و استمرار در مسیر مقاومت است افزود: دشمنان جمهوری اسلامی تنها زبان قدرت را می‌فهمند و هرگونه اقدام خصمانه آنان باید با پاسخی متناسب، قاطع و بازدارنده مواجه شود.