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مدیر امور فرهنگی و آموزشی سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: ۳۵۰ نفر از ساکنان کیش با کاروانهای هوایی و زمینی به مراسم اربعین حسینی اعزام میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ابراهیم فرجادی زاده، گفت: اعزام زائران از کیش به عتبات عالیات در قالب کاروان های هوایی و زمینی انجام میشود.
او افزود: با وجود شرایط کشور و برخی محدودیتها، هماهنگیهای لازم برای اعزام زائران و زمینه حضور عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) در مراسم اربعین حسینی فراهم است.
فرجادی زاده، گفت: براساس برنامهریزی ها، دو پرواز رفت و برگشت از کیش به مقصد نجف اشرف برقرار خواهد شد و بخشی از زائران نیز از مسیر زمینی و بندر چارک راهی عراق میشوند.
مدیر امور فرهنگی و آموزشی سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: نام نویسی قطعی زائران از روز گذشته آغاز شده و با توجه به محدودیت زمان، متقاضیان باید هرچه سریعتر برای تکمیل مراحل نام نویسی اقدام کنند.
فرجادیزاده از متقاضیان خواست با مراجعه به دفتر ستاد اربعین حسینی، واقع در بازار دیپلمات، طبقه دوم، نام نویسی قطعی خود را ثبت کنند تا برنامهریزی لازم برای اعزام زائران کیش به مراسم عظیم اربعین حسینی انجام شود.