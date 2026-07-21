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نخستین جشنواره بین المللی «لالاییهای بیداری میناب» از تمامی مادران جهان برای خوانش لالایی برای فرزندان میناب دعوت میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مازیار رضاخانی دبیر این جشنواره گفت: جشنواره «لالاییهای بیداری میناب» در دو بخش بین الملل و داخلی برگزار میشود. زیرا عاطفه مادری فراتر از مرزهای جغرافیایی است و لالایی برای کودکان زبان مشترک همه مادران جهان است.
رضاخانی تاکید کرد: فراخوان جشنواره به زودی منتشر میشود و ابعاد و بخشهای مختلف این رویداد با جزئیات منعکس میشود تا علاقمندان در سراسر جهان بتوانند با ساخت و ارسال اثر در آن مشارکت کنند.
دبیر جشنواره بین المللی «لالاییهای بیداری میناب» بیان کرد: این رویداد مهم هنری با مشارکت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار میشود. گروه ما از دو ماه گذشته با مسئولان این سازمان جلسات متعددی جهت همکاری مشترک و برگزاری جشنواره بین المللی "لالاییهای بیداری میناب" داشته است وبا توافق نهایی دبیرخانه این جشنواره به زودی تشکیل میشود.
او ادامه داد: در شرایطی که دشمن سعی در پنهان کردن ابعاد جنایت هولناک مدرسه میناب دارد ضرورت برگزاری چنین رویداد هنری بیش از هر موضوعی مورد توجه هنرمندان- مسئولان فرهنگ و هنر و تمام آزادگان جهان است.