تجلیل از مهدی بابادی، ستاره والیبال نشسته جهان در سبزوار
مراسم استقبال از مهدی بابادی، قهرمان پرافتخار سبزواری و ستاره تیم ملی والیبال نشسته ایران، درسبزوار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، رئیس اداره ورزش و جوانان سبزوار گفت: در این مراسم، از بابادی به پاس درخشش در رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۶ چین، کسب مدال طلای جهان و انتخاب بهعنوان بهترین بازیکن مسابقات تجلیل شد.
سید رضا نقیب زاده افزود: بابادی که یکی از پرافتخارترین ورزشکاران ایران به شمار میرود، پیش از این نیز سه مدال طلای پارالمپیک در ریو ۲۰۱۶، توکیو ۲۰۲۰ و پاریس ۲۰۲۴، چندین عنوان قهرمانی آسیا، چهار قهرمانی جهان و دهها افتخار ملی و بینالمللی را در کارنامه خود ثبت کرده و بار دیگر نام سبزوار را در عرصه ورزش جهان پرآوازه کرد.
مراسم استقبال از مهدی بابادی قهرمان پرافتخار سبزواری و ستاره تیم ملی والیبال نشسته ایران به همت شهرداری سبزوار و اداره ورزش و جوانان و با حضور ورزشکاران و جمع زیادی از شهروندان در تالار کاشفی برگزار شد.