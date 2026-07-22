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مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان از آغاز فرآیند ثبتنام دانشآموزان پایه دهم از ۱۰ مردادماه و نیز راهاندازی میزهای پاسخگویی تخصصی هدایت تحصیلی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ قاسم شریفی گفت : شفافسازی اطلاعات مربوط به تراز رشتههای تحصیلی به تفکیک شهرستانها و مناطق و همچنین بررسی دقیق ظرفیتهای تعیینشده، از الزامات اصلی اجرای صحیح این فرآیند است.
وی با بیان اینکه نباید هیچ حقی از دانشآموزان در مسیر هدایت تحصیلی تضییع شود، افزود: ضروری است اطلاعات دانشآموزان بر اساس تراز بهصورت دقیق احصا و در اختیار مسئولان قرار گیرد تا تصمیمگیریهای مدیریتی بر مبنای دادههای واقعی انجام شود.
شریفی از راهاندازی میزهای خدمت و پاسخگویی هدایت تحصیلی در تمامی ادارات آموزش و پرورش خبر داد و گفت: از سوم مردادماه، این میزها با حضور مشاوران و کارشناسان متخصص فعال خواهند شد تا اطلاعات دقیق و یکسان در اختیار دانشآموزان و خانوادهها قرار گیرد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان درباره فرآیند ثبتنام پایه دهم هم گفت : فرم هدایت تحصیلی دانشآموزانی که در نوبت خردادماه ۱۴۰۵ پذیرفته شدهاند، هماکنون در سامانه قابل مشاهده است.
وی با بیان اینکه یکی از مدارک مورد نیاز برای ثبتنام، فرم هدایت تحصیلی ممهور به مهر مدرسه محل تحصیل دوره متوسطه اول است گفت : دانشآموزان و اولیای آنان میتوانند از دوشنبه پنجم تا چهارشنبه هفتم مردادماه با مراجعه به مدرسه محل تحصیل پایه نهم، نسبت به دریافت مدارک مورد نیاز ثبتنام، بهویژه فرم هدایت تحصیلی تأییدشده، اقدام کنند.
وی افزود: پیشثبتنام دانشآموزان همزمان از طریق سامانه my.medu.ir انجام میشود و ثبتنام حضوری و قطعی در مدارس از شنبه ۱۰ مردادماه آغاز خواهد شد.
شریفی در تشریح ضوابط ثبتنام هنرستانها هم گفت: دانشآموزان متقاضی تحصیل در هنرستانها که در فرم هدایت تحصیلی دارای اولویت «الف» یا «ب» هستند، میتوانند با انجام پیشثبتنام یا مراجعه به هنرستانها، درخواست ثبتنام خود را در رشته مورد علاقه ثبت کنند.
وی افزود: با توجه به اینکه در برخی رشتههای هنرستانی تعداد متقاضیان بیش از ظرفیت مصوب است، ثبتنام نهایی بر اساس بالاترین تراز و در چارچوب ظرفیتهای تعیینشده انجام خواهد شد تا حقوق تمامی دانشآموزان بهطور عادلانه رعایت شود. اجرای این فرآیند در چارچوب ضوابط ابلاغی به مدیران هنرستانها واگذار شده است.
شریفی درباره ثبتنام در رشتههای شاخه نظری نیز گفت: در رشتههای علوم تجربی و علوم انسانی، در مرحله نخست صرفاً دانشآموزان دارای اولویت «الف» امکان ثبتنام خواهند داشت.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان ادامه داد: در رشته ریاضی و فیزیک، با توجه به اینکه برای تمامی دانشآموزان اولویت «الف» صادر شده است، ثبتنام مرحله نخست بر اساس حداقل تراز اعلامی و ظرفیت هر دبیرستان انجام میشود و دانشآموزانی که تراز آنان بالاتر از حدنصاب تعیینشده باشد، امکان ثبتنام خواهند داشت.
شریفی درباره رشته معارف اسلامی نیز گفت: دانشآموزان دارای اولویت «الف» و «ب» میتوانند در این رشته ثبتنام کنند و در این زمینه محدودیتی از نظر اولویت وجود ندارد.
وی با اشاره به وضعیت دانشآموزانی که در رشتههای علوم تجربی یا علوم انسانی دارای اولویت «ب» هستند یا تراز آنان در مرحله نخست برای رشته ریاضی و فیزیک به حدنصاب نمیرسد، تصریح کرد: این دسته از دانشآموزان از فرآیند ثبتنام حذف نخواهند شد. لازم است ابتدا ثبتنام اولویتهای بالاتر انجام شود و در صورت باقی ماندن ظرفیت، ثبتنام این دانشآموزان نیز در مراحل بعدی، بر اساس بالاترین تراز و ظرفیتهای موجود، انجام خواهد شد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان همچنین تأکید کرد: ثبتنام در مدارس غیردولتی نیز تابع همان ضوابط، اولویتها، ترازها و ظرفیتهای مصوب مدارس دولتی است و هیچ مدرسه غیردولتی مجاز به ثبتنام خارج از چارچوب دستورالعملهای ابلاغی نخواهد بود.