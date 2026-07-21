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پویانمایی سینمایی «نبرد با خرچنگ» به کارگردانی مازیار محمدینژاد از فردا ۳۱ تیر روی پردهی سینماهای سراسر کشور میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پویانمایی فانتزی «نبرد با خرچنگ» به تهیهکنندگی و کارگردانی مازیار محمدینژاد از فردا چهارشنبه ۳۱ تیر اکران خود را در سینماهای سراسر کشور آغاز میکند.
در خلاصه داستان انیمیشن سینمایی «نبرد با خرچنگ» آمده است: سامی، کودک اسرارآمیزی که از دل یک حفره شگفتانگیز از آسمان به خاک جزیره شاد فرود میآید، داستانی عجیب به همراه دارد. او به همراه دریانوردهای کشتی سنایچ میخواهد به جنگ خرچنگی برود که در حال بلعیدن تمام شادیهای کودکانه است. آیا او در این سفر دشوار و هیجان انگیز موفق میشود؟
مهوش افشاری مدیر دوبلاژ این اثر کودکانه است و تورج نصر، ابراهیم شفیعی مهیار، جواد پزشکیان، شوکت حجت، مژگان عظیمی، سعید شیخزاده، مهسا عرفانی، لادن سلطانپناه، ارسلان جولایی، شهراد بانکی، باران بهرامی، نسرین کوچکخانی و مازیار محمدینژاد صداپیشگان آن هستند.
«نبرد با خرچنگ» که با سرمایهگذاری گروه صنعتی عالیفرد تولید شده و محصول زاگرس فیلم است، اولین فیلم کودک تابستان امسال سینماهاست که با رونق و احیای دوباره گیشه سینما توسط پخش بهمن سبز به سینما میآید.