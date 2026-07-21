پخش زنده
امروز: -
کمیسیون اروپا، غول خردهفروشی برخط «علیاکسپرس» را به دلیل قصور در نظارت بر کالاهای عرضه شده و توزیع محصولات غیرقانونی و خطرناک، به پرداخت ۵۵۰ میلیون یورو جریمه محکوم کرد.
به گزارش خبرگزای صداوسیما، تحقیقات دو ساله کمیسیون اروپا نشان داده است؛ علیاکسپرس در شناسایی و حذف کالاهای تقلبی، اسباببازیهای غیراستاندارد و لوازم آرایشی خطرناک ناتوان بوده است. بر اساس این گزارش، سیستمهای هوشمند این شرکت عملکرد ضعیفی داشته و حتی پس از شناسایی کالاهای آلوده توسط ناظران، حذف آنها از سایت چندین هفته به طول انجامیده است.
«هنا ویرکونن»، مقام ارشد فناوری اتحادیه اروپا، گفت: بزرگی یک شرکت عذر موجهی برای نادیده گرفتن امنیت مشتریان نیست و تمامی پلتفرمها موظف به شناسایی سیستماتیک ریسکها هستند. در مقابل، علیاکسپرس (زیرمجموعه علیبابا) این جریمه را غیرمنصفانه خوانده و اعلام کرده است که نسبت به این تصمیم اعتراض خواهد کرد.
این شرکت تا ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ مهلت دارد تا علاوه بر پرداخت جریمه، طرح اصلاحی جامع خود را ارائه دهد، در غیر این صورت با جریمههای دورهای سنگینتری مواجه خواهد شد. پیش از این، پلتفرمهایی نظیر Temu و ایکس (توییتر سابق) نیز جریمههای کمتری را بابت نقض قوانین DSA پرداخت کرده بودند.