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معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از برنامهریزی برای تقویت قرارگاههای مردمی ایران در ۱۹ محور خبر داد و گفت: در نشستهای مشترک با مسئولان و گروههای مردمی، مقرر شد با طراحی مدلهای اجرایی، ضمن تقویت قرارگاههای مردمی ایران، زمینه نقشآفرینی مؤثر آنها در رویداد بزرگ اربعین حسینی نیز فراهم شود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدامین توکلیزاده در جلسه هماهنگی «قرارگاه ایران پیروز» افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، جلسات کارشناسی با حضور اینجانب، دکتر فرج، معاونان اجتماعی مناطق و نمایندگان گروههای مردمی ادامه خواهد یافت تا سه محور اصلی شامل تقویت قرارگاههای مردمی ایران، ساماندهی اجتماعات مردمی و برنامهریزی برای اربعین حسینی بهصورت عملیاتی دنبال شود.
توکلیزاده با تأکید بر اینکه مردمپایه بودن مهمترین محور این برنامههاست، اظهار کرد: هسته مرکزی هر سه موضوع، اتکا به ظرفیت مردم است. قرارگاه مردمی ایران نیز بر همین مبنا شکل گرفته و تجربه سالهای گذشته نشان داده است که موفقیت در حوزههای اجتماعی، مرهون حضور و مشارکت مستقیم مردم است.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با بیان اینکه دستورالعمل جامع قرارگاههای مردمی پس از تکمیل، به تمامی مناطق شهرداری تهران ابلاغ شده است، گفت: شهرداری تهران نقش پشتیبان این قرارگاهها را برعهده دارد. تا سطح ناحیه، همکاران شهرداری مسئولیت هماهنگی را بر عهده دارند و از آن سطح به بعد، نقش اصلی بر عهده مردم و گروههای مردمی خواهد بود و شهرداری صرفاً حمایتها و پشتیبانیهای لازم را ارائه میکند.
وی افزود: قرارگاههای مردمی بر اساس نیازهای شناساییشده در حوزههایی همچون معیشت، خدمات اجتماعی، نشاط اجتماعی و افزایش تابآوری اجتماعی شکل گرفتهاند و احکام مربوط به مسئولان و جانشینان مردمی آنها نیز در حال ابلاغ در سطح مناطق و محلات است.
توکلیزاده در بخش دیگری از سخنان خود، اجتماعات مردمی را یک پدیده مهم اجتماعی توصیف کرد و گفت: این اجتماعات بهصورت خودجوش و بر پایه مطالبهگری مردم شکل گرفتهاند و ویژگی اصلی آنها، مردمی بودن است. هیچ نهادی مردم را به حضور در صحنه دعوت نکرد، بلکه مردم با احساس مسئولیت، برای حمایت از آرمانهای خود، نیروهای مسلح و مقابله با استکبار جهانی به میدان آمدند.
وی ادامه داد: یکی از ویژگیهای مهم این اجتماعات، پذیرش تنوع دیدگاهها و سلایق مختلف است. همین تکثر موجب پویایی و ماندگاری این حرکتهای اجتماعی شده و نباید با مداخلات غیرضروری، به ماهیت مردمی آنها آسیب وارد شود.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران همچنین با اشاره به نقش پررنگ بانوان در این اجتماعات اظهار کرد: بررسیها نشان میدهد که بخش عمده شرکتکنندگان در این حرکتهای مردمی را بانوان تشکیل میدهند و این موضوع از ویژگیهای قابل توجه این اجتماعات است که باید مورد توجه قرار گیرد.
رفتار مردم عراق جلوهای ماندگار از اخوت اسلامی است
توکلیزاده با اشاره به تفاوتهای اربعین امسال نسبت به سالهای گذشته گفت: اربعین ۱۴۰۵ پس از تحولات بزرگ اخیر، از جمله جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، شهادت جمعی از فرماندهان و مردم و برگزاری مراسم باشکوه تشییع شهدا در ایران و عراق برگزار میشود و همین رخدادها، هویت و معنای متفاوتی به آیین اربعین امسال بخشیده است.
وی افزود: مردم در ایران و عراق با شعار «یالثارات الحسین» در مراسم تشییع شهدا حضور یافتند و این شعار، پیوندی میان فرهنگ تاریخی خونخواهی حضرت سیدالشهدا (ع) و خونخواهی شهدای مقاومت ایجاد کرد. این همافزایی، هویت تازهای را در جبهه مقاومت و در برابر استکبار جهانی شکل داده و اربعین امسال نیز باید بازتابدهنده این پیوستگی باشد.
توکلیزاده با تأکید بر جایگاه مردم عراق در برگزاری مراسم اربعین اظهار کرد: هر ساله میلیونها زائر ایرانی، میهمان مردم مؤمن و کریم عراق هستند و فرهنگ میزبانی، ایثار، مواسات و مهماننوازی مردم این کشور، همواره یکی از برجستهترین جلوههای اربعین بوده است؛ فرهنگی که طی سالهای گذشته روایتها، مستندها و خاطرات فراوانی از آن ثبت شده و به الگویی از سبک زندگی مبتنی بر خدمت و همدلی تبدیل شده است.
وی ادامه داد: امسال علاوه بر این سنت ارزشمند، مردم عراق در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز جلوههای کمنظیری از همدلی با ملت ایران را به نمایش گذاشتند. از اهدای محصولات کشاورزی و کمکهای مردمی گرفته تا روایت نوجوان عراقی که دوچرخه خود را برای کمک به مردم ایران اهدا کرد، همگی نشان داد که پیوند میان دو ملت، پیوندی عمیق، مردمی و فراتر از روابط رسمی است.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: در روزهای جنگ، کاروانهای متعددی از کمکهای مردمی، بهویژه از عراق، راهی ایران شدند. با وجود اینکه بارها اعلام کردیم کشور نیازی به این حجم از کمکها ندارد، اما مردم عراق از سر محبت، احساس مسئولیت و روحیه برادری اسلامی، برای خدمت به مردم ایران پیشقدم شدند و حتی برای راهاندازی آشپزخانههای مردمی و ارائه خدمات داوطلبانه به ایران آمدند که این رفتار، جلوهای ماندگار از اخوت اسلامی بود.
وی با اشاره به واکنش گسترده مردم عراق پس از شهادت فرماندهان و شهدای ایرانی گفت: پس از وقوع این جنایت، مراسمهای گسترده عزاداری در شهرها، روستاها و اماکن مقدس عراق برگزار شد و همه اقشار جامعه عراق در این سوگواریها مشارکت داشتند؛ حضوری که برای بسیاری از رسانههای خارجی غیرمنتظره بود، اما برای ملت ایران، جلوهای از همدلی و اشتراک عمیق میان دو ملت محسوب میشد.
توکلیزاده افزود: در مراسم تشییع شهدا در تهران نیز هیئتهای رسمی، مقامات عالیرتبه، نخبگان، علما و گروههای مختلف مردمی عراق حضور یافتند. همچنین عشایر، نمایندگان پارلمان، مراجع و حوزههای علمیه عراق با درخواستهای متعدد، خواستار برگزاری مراسم تشییع و بزرگداشت شهدا در عراق شدند که در نهایت با موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی، این مراسم در نجف و کربلا نیز برگزار شد و بازتاب گستردهای در جهان داشت.
وی با بیان اینکه این تحولات مسئولیت برگزارکنندگان اربعین را دوچندان کرده است، تصریح کرد: اربعین امسال تنها یک آیین زیارتی نیست، بلکه فرصتی برای تجلی وحدت امت اسلامی، استمرار فرهنگ مقاومت و قدردانی از ملت عراق است. ما به عنوان ملت ایران، قدردانی از محبتها و همراهی مردم عراق، علما و مراجع این کشور، جبهه مقاومت و نیروهای امنیتی و نظامی عراق را وظیفه خود میدانیم و این موضوع باید در برنامههای فرهنگی و اجتماعی اربعین مورد توجه ویژه قرار گیرد.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در ادامه با اشاره به روند اجرای برنامههای اجتماعی در پایتخت گفت: بر اساس گزارشهای دریافتشده، اقدامات حوزه اجتماعی در مناطق شهرداری تهران با پیشرفت مناسبی همراه بوده و بخش قابل توجهی از این فعالیتها با ابتکار و تلاش مجموعههای اجرایی و اجتماعی مناطق به نتیجه رسیده است.
وی افزود: در ادامه این روند، دیدگاهها و پیشنهادهای شهرداران مناطق نیز جمعبندی خواهد شد تا بر اساس تجربیات بهدستآمده، الگوی مناسبی برای تداوم و توسعه فعالیتهای اجتماعی تدوین شود.
توکلیزاده با اشاره به تجربه مدیریت شهری در جریان جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: این دوره، تمرینی ارزشمند برای مدیریت شهری و شبکههای مردمی بود و نشان داد که میتوان با تقویت ظرفیتهای محلهمحور، تابآوری اجتماعی را افزایش داد. هدف ما توسعه شبکههای مردمی در سطح محلات و ایجاد همافزایی میان گروههای جهادی، مساجد، هیئتهای مذهبی و سایر تشکلهای مردمی است؛ شبکههایی که شهرداری نقش پشتیبان و تسهیلگر آنها را بر عهده دارد.
وی ادامه داد: خوشبختانه تهران از گذشته دارای زیرساختهای اجتماعی و نهادهای مردمی فعال بوده و اکنون تلاش میکنیم این ظرفیتها در سطوح مختلف تقویت شود تا هر مجموعه، متناسب با توان تخصصی خود، در خدمترسانی به شهروندان نقشآفرینی کند.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به سه محور اصلی برنامههای این معاونت، گفت: تقویت قرارگاههای مردمی، حمایت از استمرار اجتماعات مردمی و برنامهریزی برای برگزاری باشکوه اربعین حسینی، سه محور اصلی فعالیتهای پیشرو هستند. اجتماعات مردمی به صورت خودجوش شکل گرفتهاند و اعتقاد ما بر این است که باید از ماهیت مردمی این حرکتها صیانت شود؛ از همین رو، دستورالعملی برای هدایت این اجتماعات تدوین نشده و رویکرد ما، حمایت از استمرار این حرکتهای مردمی است.
توکلیزاده درباره برنامههای شهرداری تهران برای اربعین نیز اظهار کرد: ستاد اربعین دارای ساختار و تقسیم کار ملی مشخصی است و بر اساس مأموریتهای ابلاغی از سوی وزارت کشور، بخشی از مسئولیتها بر عهده شهرداری تهران قرار دارد. این وظایف در حوزههایی مانند خدمات شهری، حملونقل، آتشنشانی، بهداشت، درمان، پشتیبانی و ارائه خدمات در مرزها و عتبات عالیات دنبال میشود.
وی تأکید کرد: در حوزههایی که نیازمند خدمات تخصصی و زیرساختی است، شهرداری مسئولیت مستقیم بر عهده دارد، اما در سایر بخشها تلاش میکنیم نقش مردم پررنگتر باشد و مدیریت امور تا حد امکان به ظرفیتهای مردمی واگذار شود. همچنین در حوزههای فرهنگی، رسانهای و اجرای پویشهای فرهنگی نیز شهرداری تهران وظایف خود را در چارچوب مأموریتهای تعیینشده دنبال خواهد کرد.