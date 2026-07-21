کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند ارزش پول ملی تایلند در برابر دلار آمریکا در روز‌های آینده همچنان تحت فشار باقی بماند؛ روندی که به گفته تحلیلگران با تشدید تنش‌ها در غرب آسیا و افزایش بهای جهانی نفت ارتباط مستقیم دارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، مؤسسه «کرونگ‌تای گلوبال مارکتس» اعلام کرد نرخ برابری «بات» ممکن است در هفته جاری به محدوده ۳۴ تا ۳۴.۴۰ بات در برابر هر دلار آمریکا برسد.

ارزش پول تایلند هفته گذشته به پایین‌ترین سطح خود در حدود ۱۵ ماه اخیر سقوط کرد، هم‌زمان افزایش قیمت نفت در بازار‌های جهانی و تقویت ارزش دلار در پی نگرانی‌ها از ادامه درگیری‌ها میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا، فشار بیشتری بر ارز‌های منطقه‌ای وارد کرده است.

تحلیلگران معتقدند تداوم نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی و همچنین انتظارات درباره سیاست‌های پولی بانک مرکزی آمریکا از مهم‌ترین عوامل تضعیف «بات» در کوتاه‌مدت به شمار می‌رود.

در همین حال، بانک مرکزی تایلند اعلام کرده است تحولات ناشی از تشدید تنش‌ها در غرب آسیا را به دقت زیر نظر دارد و در صورت لزوم برای جلوگیری از نوسانات شدید بازار ارز اقدام خواهد کرد.

«ویتای راتاناکورن» رئیس بانک مرکزی تایلند با اشاره به اینکه کاهش ارزش «بات» در چارچوب روند ارز‌های منطقه‌ای ارزیابی می‌شود، گفت: این موضوع در کوتاه‌مدت به افزایش رقابت‌پذیری صادرات و رونق صنعت گردشگری این کشور کمک کرده است.

وی در عین حال هشدار داد در صورت تداوم درگیری‌ها در غرب آسیا، افزایش قیمت انرژی و رشد انتظارات تورمی می‌تواند چشم‌انداز رشد اقتصادی تایلند را با چالش‌های بیشتری مواجه کند.