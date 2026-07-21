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برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین رسانههای فرانسه
لوفیگارو
یمنیها عربستان را محاصره دریایی کردند.
لزکو
بهره مندی بورس پاریس از کاهش بهای نفت به کمتر از ۹۰ دلار؛ ایران اطمینان داد دیپلماسی نمرده است.
با سفر نخست وزیر اسپانیا به الجزایر با هدف همکاری در حوزه گاز، دو کشور پس از سالها سردی روابط، رسما روابط خود را احیاء کردند.
لوتام
با بالاگرفتن درگیری ایران و آمریکا، آب در خطر قرار میگیرد.
مدیا پارت
نام و یاد فلسطین در جام جهانی، ناخشنودی ترامپ و رئیس فیفا را در پی داشت.
گسترش خشکسالی اروپای مرکزی به ویژه فرانسه از ماه گذشته
لوموند
خلیل الحیه، رهبر جدید حماس شد.
لوپاریزین
جوانان فارغ التحصیل مدارس و دانشگاههای معتبر فرانسه هم از بحران بیکاری رنج میبرند، به ویژه مهندسان
لاتریبون
الجزایر میخواهد در ورای فروش سوخت به آلمان، این کشور را پلکان پیشرفت صنعتی کند.
فرانس انفو
به کارگیری هواپیمای غول پیکر باری آ ۴۰۰ام به عنوان هواپیمای آب پاش برای خاموش کردن آتش سوزی جنگلها در فرانسه.
مهمترین عناوین روزنامهها و خبرگزاریهای پاکستان
«روزنامه دیلی پاکستان»
- سفر وزیر خارجه کانادا به پاکستان / طرفین برای توسعه همکایهای اقتصادی توافق کردند.
- «خلیل الحیه» سیاستمدار فلسطینی به عنوان رئیس جدید حماس انتخاب شد.
- حوادث ناشی از بارندگیهای فصلی در پاکستان دستکم ۱۰ کشته برجای گذاشت.
- افزایش اقدامات دیپلماتیک برای کاهش تنش در منطقه / پیشنهاد آتش بس ۱۰ روزه مطرح شده است.
«روزنامه دنیا»
- بیش از ۱۰۰ سرباز آمریکایی در حملات دو هفته گذشته ایران زخمی شدهاند.
- یمن محاصره دریایی علیه عربستان را اعلام کرد.
- ذخایر استراتژیک نفت آمریکا پس از جنگ علیه ایران به کمترین سطح خود در چهل سال گذشته رسیده است.
- سیل در افغنستان دستکم ۲۰ کشته برجای گذاشت / بیش از ۱۰۰ نفر مفقود هستند.
«جیو نیوز»
- سپاه پاسداران: حمله به پایگاه نظامی آمریکا در اردن؛ ادعای کشته شدن شماری از نظامیان آمریکایی
- حزب جماعت اسلامی پاکستان از مسدود شدن بزرگراههای سراسر کشور در ۷ اوت در اعتراض به گرانی خبر داد.
- سپاه پاسداران: آمریکا جایی در منطقه ندارد؛ اگر به دنبال جلوگیری از خسارتهای بیشتر است، نیروهایش را از منطقه خارج کند.
- وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران به دعوت محسن نقوی وارد پاکستان شد.
عناوین مهم برخی رسانههای جنوب شرق آسیا
کانال اخبار آسیا
حملات جدید در حالی که ترامپ هشدار میدهد ایران هزینه کشته شدن نیروهای آمریکایی را خواهد پرداخت.
مسائل منطقهای در صدر دستور کار دیدار وزرای امور خارجه آسهآن در مانیل
کریدور دیجیتال جدید: سنگاپور و اندونزی: ورود کابل زیردریایی باتام-چانگی روابط را تقویت میکند.
ارتش فیلیپین اعلام کرد که یک ملوان چینی در درگیری دریایی زخمی شده
بانکوک پست
بات تایلند در بحبوحه جنگ غرب آسیا دوباره در معرض کاهش قرار دارد
مالایی میل
پزشکیان نسبت به «جنگ تمام عیار» هشدار میدهد، ترامپ تهدید می کند ایران «چندین برابر» هزینه مرگ آمریکاییها را خواهد پرداخت
نیو استریت تایمز
حملات آمریکا به ایران برای دهمین شب - سایتهای نظامی هدف قرار گرفتند
بیزنس تودی
جووای آیکیو میگوید درگیریهای غرب آسیا میتواند ۱.۱ میلیارد رینگیت به هزینه گازوئیل بخش ساخت و ساز مالزی اضافه کند
مهمترین عناوین مهم رسانههای چین
شینهوا (Xinhua)
-اصلاحات جدید در نظام آموزشی چین
- حملات تازه آمریکا علیه ایران - آغاز دور جدید حملات آمریکا علیه ایران برای دهمین روز متوالی
- انفجارها در جنوب و مرکز ایران — گزارش انفجارها در بندرعباس، سیریک، قشم، چابهار و بوشهر همزمان با حملات آمریکا.
- تحلیل تنشهای ایران–آمریکا — گزارش تحلیلی «تنشهای ایران–آمریکا به کجا میرود؟».
- یمن: اعلام ممنوعیت دریایی علیه عربستان
- پیشنهادهای میانجیگری برای ایران — ایران میگوید پیشنهادهایی از میانجیها دریافت کرده است.
- آندی برنهام نخستوزیر جدید بریتانیا — معرفی کابینه جدید بریتانیا
- تعرفه ۵۰ درصدی آمریکا علیه کانادا
سیجیتیان (CGTN)
- حملات آمریکا به ایران — بازتاب حملات آمریکا و پیامدهای منطقهای
- تنشهای دریای سرخ و یمن — پوشش ممنوعیت دریایی حوثیها علیه عربستان.
- تنشهای ژئوپلیتیک آسیا — گزارشی درباره نشستهای امنیتی و تحولات منطقهای.
- تحولات بریتانیا — چشم انداز تغییر دولت در انگلیس.
گلوبال تایمز (Global Times)
- افزایش سرمایهگذاری دولت در هوش مصنوعی و نیمهرساناها
- افزایش تنش ایران–آمریکا
- بحران دریای سرخ
- روابط چین–کانادا پس از تعرفهها — تحلیل اثرات تعرفههای آمریکا بر تجارت منطقه.
- تحولات سیاسی بریتانیا — نگاه انتقادی به تغییر دولت بریتانیا.
- رقابت فناوری و هوش مصنوعی — گزارش درباره رقابت جهانی در حوزه AI.
چاینا دیلی (China Daily)
- افزایش تلفات آمریکاییها درجنگ علیه ایران — گزارش مرگ ۱۷ آمریکایی در ایران و نارضایتی عمومی در آمریکا
- حملات تازه آمریکا به ایران — تأیید ادامه حملات آمریکا
- آتشسوزی دو نفتکش در تنگه هرمز
- نشست وزرای آسهآن — تمرکز بر چالشهای ژئوپلیتیک منطقه
- تعرفههای جدید آمریکا علیه کانادا
- پیشرفتهای چین در رباتیک و هوش مصنوعی
- شبکه حملونقل چین از ۶ میلیون کیلومتر گذشت
روزنامه مردم (People’s Daily)
- بازتاب نگرانی از بیثباتی منطقه.
- موضع چین درباره امنیت دریایی — تأکید بر ضرورت ثبات در تنگه هرمز و دریای سرخ.
- تمرکز بر توسعه داخلی چین — گزارشی درباره استانداردهای جدید صنعت رباتیک.
- روابط چین–بریتانیا پس از تغییر دولت
- موضع چین درباره تعرفههای آمریکا
مهمترین عناوین مهم روزنامهها و خبرگزاریهای افغانستان
روزنامه ۸ صبح
قالیباف: آمریکا همزمان با انتقال تجهیزات جنگی به منطقه، ادعای توقف جنگ را دارد.
تنشها میان تهران و پاریس: فرانسه درباره پیامدهای بازداشت دیپلمات هایش هشدار داد.
ترامپ: نتانیاهو به هیچ وجه در آمریکا بازداشت نخواهد شد.
طالبان: سیلابهای ویرانگر در نورستان ۲۰ کشته و بیش از ۸۰ زخمی بر جای گذاشت.
روزنامه اطلاعات روز
کودکانی که در زابل مادر میشوند و میمیرند.
شرکتی که به بازوی اقتصادی طالبان بدل شد.
وزیر داخله ایران به پاکستان رفت.
خلیل الحیه رئیس دفتر سیاسی حماس شد.
خبرگزاری پژواک
دهمین روز درگیریها؛ آمریکا و ایران بار دیگر از حملات بر یکدیگر خبر دادهاند.
ترامپ بر واردات نزدیک به ۲۰ میلیارد دلاری کانادا، تعرفه ۵۰ درصدی وضع کرد.
خبرگزاری باختر
تلفات سیلاب در نورستان افزایش یافت: ۲۰ تن جان باختند و ۱۰۰ نفر ناپدید شدند.
پسکوف: پوتین برای تماس با سید مجتبی خامنهای آمادگی دارد.
مهمترین عناوین روزنامههای ترکیه
روزنامه AKŞAM
۱. مانع «ساحل خصوصی» بر سر راه «وطن آبی»
روزنامه AYDINLIK
۱. حزب جدید، هویت جدید؛ «پیراهن شش تیر» را از تن درمیآورند.
۲. قدردانی مردم اردن از ایران
روزنامه CUMHURİYET
۱. شمارش معکوس برای حزب جدید
۲. شورای عالی انتخابات، بررسی پرونده را به سپتامبر موکول کرد؛ انتظار میرود اوزل سخنرانی احساسی ایراد کند.
روزنامه DAILY SABAH
۱. ترکیه در کنار ترکهای قبرس ایستاده است.
۲. شادی کوتاه ترامپ، برای مردم جنگزده غزه
۳. رئیس ستاد کل ترکیه: سامانه اس-۴۰۰ کلید بازگشت به برنامه اف-۳۵ است.
روزنامه DÜNYA
۱. تورم انتظاری افزایش یافت؛ امید به کاهش نرخ بهره به سپتامبر موکول شد.
۲. دومین گروه ۵۰۰ شرکت بزرگ برای تأمین مالی تلاش کرد
۳. حجم پول داغ به ۳۲۰.۹ میلیارد دلار رسید
روزنامه EVRENSEL
۱. آزادی نمیخواهیم؛ عدالت میخواهیم.
۲. سود را بانکها بردند، بیشترین تلفات را کارگران دادند.
۳. سه کارگر دیگر در یک روز جان باختند.
روزنامه GAZETE PENCERE
۱. ۲۷ شهردار وابسته به حزب جمهوریخواه خلق (CHP) بازداشت شدهاند.
۳. برای اکرم اماماوغلو بار دیگر درخواست بازداشت صادر شد.
روزنامه KARAR
۱. آخرین دور گفتوگوها برای «روند حلوفصل» (ترکیه عاری از تروریسم)
۳. هرگز «وطن فرزند» (قبرس شمالی) را تنها نخواهیم گذاشت.
روزنامه MİLAT
۱. در غزه جشن برپا شد.
۲. در خشکی و در آسمان
۳. عملیات جدید علیه یک شهرداری وابسته به CHP
روزنامه MİLLİ GAZETE
۱. حتی انتظار تورم هم در حال افزایش است.
۳. آیا مسئله امنیت ملی ترکیه، قبرس است؟
روزنامه SÖZCÜ
۱. ۵۰۰ شرکت بزرگ زیر بار بهره از پا درآمدند
۲. حزب کارگران کردستان (PKK) برای اوجالان قانون ویژه سفارش داد
روزنامه TÜRKGÜN
۱. هرگز جمهوری ترک قبرس شمالی را تنها نخواهیم گذاشت.
۲. ترکیه به قدرت بلامنازع انرژی تبدیل میشود.
۳. در ترکیه عاری از تروریسم، راهی جز موفقیت وجود ندارد.
روزنامه TÜRKİYE
۱. سالها بعد، طرح ترور پیش از کودتا فاش شد.
۲. در جزیره برای صلح، لنگر آهنین انداختیم.
۳. در جستوجوی فرمولی برای سامانههای اس-۴۰۰ هستیم.
روزنامه YENİ AKİT
۱. شبکه فساد تا ازمیت امتداد یافت.
۲. اکرم اوزل در مسیر تأسیس حزب جدید
۳. قبرس هرگز جزیرهای یونانی نخواهد شد.
روزنامه YENİ ŞAFAK
۱. اسپانیا جهان را فتح کرد.
۲. هرگز شما را تنها نخواهیم گذاشت.