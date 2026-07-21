زائران در صورت مشاهده هر یک از علائم گرمازدگی مانند سردرد، سرگیجه، ضعف و خستگی مفرط، تهوع یا استفراغ باید بلافاصله فعالیت را متوقف، در مکانی خنک استراحت کنند و مایعات بنوشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس مرکز بهداشت خوزستان با برشمردن علائمی مانند سردرد، سرگیجه، ضعف و خستگی مفرط، تهوع یا استفراغ به عنوان علائم گرمازدگی گفت: زائران در صورت مشاهده هر یک از این نشانه‌ها، بلافاصله فعالیت را متوقف کنند، و با استراحت در مکانی خنک و مایعات بنوشند.

دکتر مهرداد شریفی با هشدار درباره خطرات گرمازدگی در پیاده‌روی اربعین به دلیل شرایط جوی دشوار و طولانی بودن مسیر، بر ضرورت آمادگی بدنی، هیدراته ماندن مداوم، استراحت در سایه و استفاده از پوشش مناسب تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت مقابله با گرمازدگی در مسیر پیاده‌روی اربعین اظهار کرد: زائران باید پیش از شروع سفر، بدن خود را به تدریج با شرایط گرما تطبیق دهند و در روز‌های منتهی به راهپیمایی، مصرف آب کافی را در برنامه روزانه خود بگنجانند تا از کم‌آبی پیشگیری شود.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان افزود: نوشیدن منظم آب، حتی در صورت نداشتن احساس تشنگی، یکی از کلیدی‌ترین نکات است؛ همچنین مصرف آبمیوه‌های رقیق‌شده می‌تواند به تأمین انرژی و املاح مورد نیاز بدن کمک کند.

شریفی ادامه داد: زائران باید در فواصل منظم، در سایه یا مکان‌های خنک استراحت کرده، از پوشیدن لباس‌های تیره خودداری و به جای آن از لباس‌های سبک، روشن و تنفسی استفاده کنند. استفاده از کلاه لبه‌دار و عینک آفتابی نیز از دیگر توصیه‌های مؤثر برای کاهش خطر گرمازدگی است.

وی با بیان اقدامات اورژانسی در صورت بروز گرمازدگی یادآور شد: فرد باید هرچه سریع‌تر به جای خنک‌تری منتقل شود، با استفاده از کیسه های یخ یا کیسه‌های خنک، دمای بدن را کاهش دهد، به پشت دراز بکشد و پا‌ها را بالاتر از سطح بدن قرار دهد.

شریفی گفت: در صورت شدید بودن علائم یا ادامه‌دار بودن آن، مراجعه فوری به پزشک یا گروه های درمانی مستقر در مسیر، ضروری است.