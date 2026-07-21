برای خدمت رسانی به مردم منطقه و زائران اربعین حسینی (ع) ، دستگاه صدور آنی کارت هوشمند سوخت در ناحیه پیرانشهر راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیر شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی منطقه میاندوآب گفت: در راستای تسهیل و تسریع خدمت رسانی به مردم منطقه و زائرین اربعین حسینی (ع) و صدور آنی کارت در مرز تمرچین پیرانشهر، دومین دستگاه صدور آنی کارت هوشمند سوخت منطقه میاندوآب در ناحیه پیرانشهر راه‌اندازی شد.

رحمت حاجی زاده افزود: با راه‌اندازی دستگاه صدور آنی کارت سوخت، متقاضیان پس از ثبت درخواست اینترنتی در سامانه fcs.niopdc.ir کارت هوشمند سوخت خود را در کمتر از ۴۸ ساعت و از طریق ناحیه پیرانشهر دریافت می‌کنند.