رئیس ستاد بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن از مشارکت ۲ هزار و ۳۵۹ بنگاه اقتصادی در فرایند انتخاب واحد‌های نمونه خبر داد و گفت: این رقم در مقایسه با میانگین حدود ۷۵۰ بنگاه در سال‌های گذشته، نشان‌دهنده اعتماد فعالان اقتصادی و پویایی بخش تولید کشور است.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس حسینی امروز (۳۰ تیر) در آیین گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن با حضور رئیس‌جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت، روز ملی صنعت و معدن را نماد کارآفرینی، نوآوری و امید به آینده دانست.

وی با اشاره به مشارکت بی‌سابقه ۲ هزار و ۳۵۹ بنگاه اقتصادی در فرایند انتخاب واحد‌های نمونه گفت: در حالی که میانگین مشارکت در سال‌های گذشته حدود ۷۵۰ بنگاه بود، امسال با وجود شرایط خاص کشور، استقبال فعالان اقتصادی به شکل چشمگیری افزایش یافت که بیانگر اعتماد آنها به آینده اقتصاد و استمرار پویایی بخش تولید است.

رئیس ستاد بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن افزود: امسال این مراسم در شرایطی برگزار شد که تولیدکنندگان در برابر دشواری‌ها ایستادگی کردند و اجازه ندادند چرخه تولید متوقف شود.

حسینی همچنین از تجلیل ویژه بنگاه‌هایی خبر داد که در جریان حوادث اخیر با وجود خسارت‌های وارد شده، با مدیریت جهادی و تکیه بر سرمایه انسانی، فعالیت خود را از سر گرفتند و به چرخه تولید بازگشتند.

وی با اشاره به رویکرد‌های جدید دولت چهاردهم در برگزاری این رویداد، گفت: انتخاب بانوان کارآفرین نمونه، توجه به حوزه‌های راهبردی از جمله پتروشیمی و خدمات پس از فروش و همچنین لحاظ کردن شاخص مسئولیت اجتماعی در ارزیابی‌ها، از مهم‌ترین تغییرات آیین امسال بود.

حسینی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی ستاد گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن، کمیته‌های تخصصی، سازمان‌های صمت استان‌ها، تشکل‌های بخش خصوصی، اتاق‌های بازرگانی و خانه معدن ایران، تأکید کرد که این همدلی، زمینه‌ساز برگزاری شایسته این رویداد ملی بوده است.



