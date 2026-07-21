مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مهران از مشارکت گسترده و نخستین حضور رسمی این مجموعه در خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی خبر داد و گفت: طرح جامع ۷۰۰ هکتاری «زائرشهر علوی» در مرز مهران برای سال‌های آینده اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی رعیتی در گفت‌و‌گو با رادیو اربعین، با اشاره به تازه‌تأسیس بودن سازمان منطقه آزاد مهران اظهار داشت: این مجموعه امسال برای نخستین‌بار به‌صورت گسترده وارد عرصه خدمت‌رسانی به زائران اربعین شده است.

وی برپایی خیمه بزرگ پذیرایی و استقبال از زائران، اجرای برنامه‌های فرهنگی و مذهبی، همکاری کامل با ستاد مرکزی اربعین و دستگاه‌های اجرایی مستقر در مرز مهران و همچنین حمایت از خدمات مواکب و تسهیل امور زائران را از جمله مهم‌ترین برنامه‌های این سازمان در ایام اربعین برشمرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مهران در ادامه از طراحی یک طرح ملی خبر داد و گفت: طرح جامع «زائرشهر علوی» در زمینی به وسعت ۷۰۰ هکتار با هدف پاسخگویی به نیاز‌های زائران در طول سال و به‌ویژه در ایام اربعین در حال طراحی است.

رعیتی با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد زائران اربعین از مرز مهران تردد می‌کنند، اضافه کرد: امکانات پیش‌بینی‌شده در این طرح عظیم شامل خدمات درمانی و گردشگری سلامت، فضا‌های اقامتی و رفاهی، خدمات اداری و صدور گذرنامه، استقرار مواکب و مراکز فرهنگی و نیز خدمات پذیرایی و پشتیبانی است.

وی تأکید کرد: با اجرای مرحله‌ای این طرح، نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به زائران در سال‌های آینده ایفا خواهد شد.

رعیتی، از همه زائران اربعین حسینی دعوت کرد تا در ایام پیاده‌روی، میهمان خیمه سازمان منطقه آزاد مهران در مرز باشند و از خدمات پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند.