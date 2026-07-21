کانون‌های داخلی گردو غبار در استان اصفهان، کاهش دید و کیفیت هوا را به دنبال داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: اداره کل هواشناسی اصفهان درباره خیزش کانون‌های فرسایشی بادی، نفوذ توده گردوغبار، فعال‌شدن کانون‌های داخلی گردوخاک، وزش باد شدید، کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا، در مناطق مرکزی، شمال، شرق و جنوب استان هشدار نارنجی صادر کرد.

منصور شیشه فروش ادامه داد: این شرایط با کاهش میدان دید، کاهش کیفیت هوا در سطح ناسالم برای عموم با هشدار سطح نارنجی طی روز چهارشنبه تا جمعه در استان خواهد شد که دراین رابطه دستگاه‌های مسوول مکلف شدند در راستای پیشگیری و کنترل اثرات ناشی از وزش باد و گرد و غبار نسبت به انجام طرح‌های کاهش خطر، اعمال محدودیت‌های موقت برای فعالیت بخش‌های آلاینده در شرایط گردوغبار، اعمال نظارت‌های میدانی در اجرای وظایف هر بخش و رعایت الزامات بهداشتی و مراقبتی مطابق با دستورالعمل‌های ابلاغی اقدام کنند.

وی گفت: در سال گذشته تا کنون و به‌منظور کنترل کانون‌های گردوخاک درون‌استانی ۵۴۰ هکتار عملیات بیابان‌زدایی و نهال‌کاری باهدف تثبیت کانون‌های بحرانی فرسایش بادی در استان بخصوص مناطق شرق و شمال استان اجرائی شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: مقرر است با مشارکت شرکت شهرک‌های صنعتی در سال جاری ۱۲۵۰ هکتار عملیات بیابان‌زدایی و نهال‌کاری در مناطق مطالعه شده اجرایی شود.

سرپرست اداره پایش و امور آزمایشگاه‌های اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان نیز با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت پایش کیفی هوا، گفت: شبکه پایش کیفیت هوای استان به‌صورت شبانه‌روزی وضعیت آلاینده‌ها و شاخص کیفیت هوا را رصد می‌کند و نتایج این پایش‌ها به‌صورت مستمر در اختیار ستاد مدیریت بحران و دیگر دستگاه‌های مسوول قرار می‌گیرد تا تصمیم‌گیری‌ها متناسب با شرایط واقعی و به هنگام انجام شود.

منصوره اسماعیل‌زاده با اشاره به‌احتمال قرارگرفتن کیفیت هوا در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس و در برخی مناطق ناسالم برای عموم شهروندان، بر ضرورت رعایت توصیه‌های بهداشتی تأکید کرد و گفت: سالمندان، کودکان، بیماران قلبی و تنفسی، زنان باردار و دیگر افراد حساس باید از حضور و تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.

وی ادامه: همچنین به همه شهروندان توصیه می‌شود از اجرای فعالیت‌های ورزشی و بدنی در محیط‌های باز، به‌ویژه در ساعات اوج آلودگی، پرهیز کنند.