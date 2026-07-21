پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر به منظور توسعه همکاری‌های راهبردی میان نهاد‌های تخصصی کشور در حوزه فناوری‌های نوظهور، زمینه‌های همکاری مشترک برای توسعه راهکار‌های هوشمند و امن در حکمرانی فضای رسانه‌ای کشور را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نشست مشترک دو مجموعه با حضور رضا بحری رئیس خانه کوانتوم ایران، علی‌اکبر محمودی مهریزی، معاون تنظیم بازار و توسعه کسب‌وکار ساترا و جمعی از مدیران و کارشناسان برگزار شد.



هدف از این نشست، شناسایی ظرفیت‌های مشترک و ترسیم چارچوب همکاری برای بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته در پاسخ به نیاز‌های نوظهور حوزه تنظیم‌گری رسانه و توسعه خدمات دیجیتال ایمن، هوشمند و قابل اعتماد بود.

در این نشست، با توجه به تحول سریع فناوری‌های دیجیتال و پیچیده‌تر شدن سازوکار‌های تولید، انتشار و شخصی‌سازی محتوا و تبلیغات در سکو‌های برخط، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی کشور برای توسعه ابزار‌های نوین حکمرانی و تنظیم‌گری هوشمند تأکید شد. در همین راستا، موضوعاتی از جمله تحلیل هوشمند تبلیغات، پایش محتوای مرتبط با کودک و نوجوان، حفاظت از حریم خصوصی کاربران، توسعه سازوکار‌های مطمئن احراز هویت، بهره‌گیری از هوش مصنوعی در تحلیل داده‌ها و استفاده از فناوری‌های نوین برای افزایش دقت، سرعت و اثربخشی فرآیند‌های نظارتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

یکی از محور‌های مهم این نشست، بررسی نقش فناوری‌های کوانتومی در ارتقای امنیت زیرساخت‌های دیجیتال و حفاظت از داده‌های کاربران بود. در این زمینه، ظرفیت‌های امنیت کوانتومی، رمزنگاری نسل آینده و مسیر مهاجرت به زیرساخت‌های ارتباطی امن‌تر مورد توجه قرار گرفت و بر انجام مطالعات مشترک، آینده‌پژوهی و طراحی نقشه راه بهره‌گیری از این فناوری‌ها در حوزه‌های مرتبط با مأموریت‌های ساترا تأکید شد.

در ادامه، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرفیت‌های تخصصی خود در حوزه پژوهش، ارزیابی فناوری، آزمایشگاه‌های مرجع، توسعه فناوری‌های نوظهور و خانه کوانتوم ایران را معرفی کرد. همچنین توانمندی‌های پژوهشگاه در اجرای پروژه‌های ملی، توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی، همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان، اعتبارسنجی فناوری‌ها و تدوین الزامات فنی، به‌عنوان پشتوانه‌ای ارزشمند برای اجرای پروژه‌های مشترک و توسعه راهکار‌های کاربردی مورد توجه قرار گرفت.

طرفین همچنین بر ضرورت تبدیل دستاورد‌های پژوهشی به محصولات، خدمات و ابزار‌های عملیاتی متناسب با نیاز‌های نهاد‌های تنظیم‌گر تأکید کردند و استفاده از ظرفیت‌های پژوهشگاه در اجرای پروژه‌های پژوهشی، ارائه خدمات آزمایشگاهی، ارزیابی فناوری، توسعه محصولات فناورانه، برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی و انتقال دانش فنی را از مهم‌ترین محور‌های همکاری‌های آینده برشمردند.

در پایان، دو مجموعه بر استمرار تعاملات کارشناسی و تدوین چارچوبی منسجم برای همکاری‌های مشترک توافق کردند. بر این اساس، مقرر شد تعریف پروژه‌های پژوهشی و فناورانه، توسعه محصولات دانش‌بنیان، بهره‌گیری از ظرفیت‌های آزمایشگاهی، برگزاری نشست‌های تخصصی و اجرای برنامه‌های مشترک در حوزه فناوری‌های نوظهور به‌صورت هدفمند دنبال شود.

این همکاری در چارچوب رویکرد پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه همکاری‌های مسئله‌محور با دستگاه‌های اجرایی کشور شکل گرفته و هدف آن، ارائه راهکار‌های فناورانه و مبتنی بر پژوهش برای پاسخگویی به نیاز‌های واقعی نظام حکمرانی دیجیتال است.

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان بازوی علمی و پژوهشی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اتکا به ظرفیت‌های تخصصی خود از جمله آزمایشگاه جامع فناوری ارتباطات و خانه کوانتوم ایران، آمادگی دارد در همکاری با دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های تنظیم‌گر و شرکت‌های دانش‌بنیان، راهکار‌های فناورانه مورد نیاز کشور را توسعه دهد. وجه تمایز پژوهشگاه، برخورداری هم‌زمان از توان پژوهشی، آزمایشگاه‌های مرجع، ظرفیت ارزیابی و اعتبارسنجی فناوری و تجربه اجرای پروژه‌های ملی است؛ ظرفیتی که امکان تبدیل ایده‌های پژوهشی به راهکار‌های عملیاتی و قابل بهره‌برداری را برای دستگاه‌های اجرایی کشور فراهم می‌کند. این رویکرد، پژوهشگاه را به یکی از بازیگران کلیدی در توسعه فناوری‌های راهبردی و ارتقای امنیت، اعتمادپذیری و حکمرانی هوشمند فضای دیجیتال کشور تبدیل کرده است.