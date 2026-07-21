پخش زنده
امروز: -
سازمان راهداری و حملونقل جادهای با اعلام آغاز پیشفروش بلیت سفرهای بازگشت زائران اربعین در استانهای پرتقاضا، از برگزاری نشست هماهنگی گسترده برای مدیریت اوج سفرها و آمادهسازی پایانههای مسافری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در نشست ویدئوکنفرانسی هماهنگی مراسم اربعین حسینی که با حضور مدیران ارشد سازمان و مدیران کل راهداری استانها برگزار شد، بر محوریت تسهیل جابهجایی زائران در روزهای اوج سفر تأکید گردید.
معاون حملونقل سازمان راهداری با اطلاعرسانی در خصوص وضعیت بلیتها، از آغاز پیشفروش بلیتهای بازگشت در استانهای دارای تقاضای بالا خبر داد و بار دیگر بر ضرورت استفاده از سامانه هوشمند «سپاس» جهت خرید اینترنتی و جلوگیری از ازدحام در پایانهها تأکید کرد.
در این نشست همچنین دستورات لازم جهت آمادهسازی زیرساختهای پایانههای اربعینی و تأمین حداکثری ناوگان حملونقل عمومی برای پوشش نیاز زائران در مسیرهای رفت و برگشت صادر شد.