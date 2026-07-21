معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران از تشدید نظارت بر نمازخانه‌ها و مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی همزمان با اجرای طرح اربعین حسینی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران از نظارت ویژه بر نمازخانه‌ها و مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی همزمان با اجرای طرح اربعین حسینی خبر داد.

کامل نصراللهی گفت: اکیپ‌های ویژه نظارت و بازرسی از عملکرد مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی و نمازخانه‌ها تشکیل شده‌اند و در طول اجرای طرح جابه‌جایی زائران اربعین، به‌صورت مستمر بر این مراکز نظارت می‌کنند.

وی افزود: این اکیپ‌ها به‌طور مستمر از سالن‌های غذاخوری، نمازخانه‌ها و سرویس‌های بهداشتی بازدید کرده و با شناسایی و رفع نواقص، تلاش می‌کنند خدمات مطلوب و شایسته‌ای به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ارائه شود.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران تصریح کرد: عملیات جابه‌جایی زائران اربعین حسینی از استان در حال انجام است و نیروهای حوزه حمل‌ونقل به‌صورت شبانه‌روزی در پایانه‌های مسافری استان و همچنین پایانه مرزی شهید سلیمانی مهران مستقر هستند و به زائران خدمت‌رسانی می‌کنند.