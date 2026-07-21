به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان با اشاره به پیشرفت اجرای طرح شهید عجمیان در مدارس استان گفت: روند بهسازی ۲۲۰۰ کلاس درس در ۴۲۱ مدرسه لرستان در حال اجراست و بخش قابل‌توجهی از اقدامات پیش‌بینی‌شده در این طرح با تمرکز بر مدارس حاشیه شهر‌ها و مناطق کم‌برخوردار پیش رفته است.

سیدعیسی سهرابی در جلسه بررسی روند اجرای طرح شهید عجمیان، با تأکید بر رویکرد کیفیت گرایی و ضرورت ارزیابی کیفی اقدامات انجام‌شده، اظهار کرد: در اجرای این طرح تلاش شده است بهسازی و مناسب‌سازی فضای مدارس با هدف تربیتی و با استفاده از ظرفیت هنرستان‌ها، سازمان دانش‌آموزی، گروه‌های جهادی و امکانات موجود دنبال شود.

وی افزود: با تکیه بر نظارت فرایندی: روند اجرای طرح باید تا پایان کار به‌صورت مستمر مورد بررسی قرار گیرد و علاوه بر سنجش میزان پیشرفت فعالیت‌ها، کیفیت اقدامات انجام‌شده و تغییرات ایجادشده در فضای مدارس نیز مورد توجه باشد.

سهرابی با اشاره به پیشرفت اقدامات اجرایی طرح شهید عجمیان در مدارس استان گفت: در کنار فعالیت‌های بهسازی، استفاده از ظرفیت‌های هنری دانش‌آموزان و هنرآموزان هنرستان‌های هنر‌های زیبا، همچنین دانش‌آموزان فعال در کلاس‌های نقاشی و طراحی کانون‌های فرهنگی‌تربیتی و پایگاه‌های اوقات فراغت، برای تکمیل اقدامات زیباسازی مدارس نیز در حال پیگیری است.

همچنین وی اعتبار اختصاص‌یافته به اجرای این طرح را ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: تأمین و تهیه مصالح مورد نیاز از سوی اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس انجام شده و اجرای اقدامات و ادامه فعالیت‌های طرح نیز با مشارکت قرارگاه جهادی شهید عجمیان در حال انجام است.

وی با تأکید بر رویکرد تمرکز زدایی بر ضرورت تکمیل زنجیره بهسازی و زیباسازی مدارس، افزود: استفاده از ظرفیت گروه‌های جهادی، معلمان، هنرمندان و دانش‌آموزان می‌تواند در کنار اقدامات عمرانی، روند بهبود فضای مدارس را تکمیل کند.

در ادامه این جلسه، روند بهسازی سرویس‌های بهداشتی ۴۰ مدرسه نیز بررسی شد و پیگیری تأمین منابع و اجرای اقدامات مورد نیاز این مدارس در دستور کار قرار گرفت.

همچنین بر اساس گزارش ارائه‌شده، اقدامات مربوط به پشتیبانی و تجهیز مدارس مناطق حاشیه‌ای و کم‌برخوردار و استفاده از منابع آموزشی مکمل «متالُر» در این مدارس نیز در حال پیگیری است.