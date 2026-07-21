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جانشین پلیس راه راهور فراجا گفت: محور هراز به دلیل اجرای عملیات راهداری امروز از ساعت ۸ تا ۱۷ در هر ۲ مسیر مسدود است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ سیاوش محبی با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور، گفت: محور هراز امروز به دلیل اجرای عملیات لقگیری و ریزشبرداری سنگهای ناپایدار، از ساعت ۸ تا ۱۷ در هر ۲ مسیر رفت و برگشت مسدود است و رانندگان میتوانند از محورهای جایگزین فیروزکوه و کندوان برای تردد استفاده کنند.
وی افزود: در حال حاضر ترافیک در آزادراه قزوین–کرج–تهران، حد فاصل استاندارد تا پل کلاک و محدوده وردآورد، سنگین گزارش شده است. همچنین در آزادراه قم–تهران در محدودههای شکرآباد و سعیدآباد، آزادراه ساوه–تهران در محدوده عوارضی تهران، محور شهریار–تهران در برخی مقاطع و بزرگراه ورامین–تهران در محدوده قلعهنو نیز ترافیک سنگین جریان دارد.
جانشین پلیس راه راهور فراجا با بیان اینکه تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت روان است، گفت: محور چالوس با بارش پراکنده باران و مهگرفتگی در ارتفاعات، محور فیروزکوه با مهگرفتگی در ارتفاعات و برخی محورهای استان مازندران نیز با بارش پراکنده باران و مهگرفتگی همراه هستند.
سرهنگ محبی از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راهها را بررسی کرده و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از شتابزدگی و عجله در رانندگی خودداری کنند.