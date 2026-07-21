به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در نشست خبری پزشک خانواده و نظام ارجاع با بیان اینکه اجرای کامل طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع پیش از این در کشور سابقه نداشته است، گفت: این طرح با هدف برقراری عدالت در دسترسی به خدمات سلامت، کاهش هزینه های درمانی مردم، مدیریت هزینه‌های درمان و ساماندهی مسیر مراجعه بیماران، به‌صورت تدریجی در سراسر کشور اجرا می‌شود.

گنجی‌فرد افزود: نظام پزشک خانواده تجربه‌ای است که در کشور‌های مختلف با الگو‌های متفاوت اجرا شده و پیاده‌سازی کامل آن معمولاً بین پنج تا ۱۰ سال زمان می‌برد.

وی با اشاره به سابقه اجرای پزشک خانواده در روستا‌ها افزود: آنچه در حدود ۲۰ سال گذشته در سطح روستا‌ها اجرا شده، تنها بخشی از نظام ارجاع در سطح اول بوده و با برنامه جامع پزشک خانواده که اکنون در دستور کار قرار گرفته، تفاوت دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هدف اصلی این برنامه را ایجاد عدالت در سلامت، ارتقای کیفیت خدمات، کاهش هزینه‌های اضافی نظام درمان و جلوگیری از مراجعات غیرضروری به پزشکان متخصص و فوق‌تخصص عنوان کرد و گفت: در شرایط فعلی، نبود مسیر مشخص برای مراجعه بیماران باعث افزایش هزینه‌ها، تقاضای القایی و پرداخت بیشتر از جیب مردم شده است.

گنجی‌فرد افزود: در نظام جدید، برای هر فرد مسیر مشخصی از خانه و پزشک خانواده تا سطوح تخصصی، فوق‌تخصصی و بستری تعریف می‌شود تا خدمات سلامت بر اساس استاندارد‌های علمی و نیاز واقعی بیمار ارائه شود.

وی با اشاره به مزایای اجرای این طرح گفت: چهار ویزیت رایگان سالانه در سطح پزشک خانواده، کاهش فرانشیز خدمات سرپایی از ۳۰ به ۱۵ درصد و رایگان شدن هزینه بستری برای بیمارانی که از مسیر نظام ارجاع وارد شوند، از مهم‌ترین مشوق‌های این برنامه است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: افرادی که پس از اجرای کامل طرح، خارج از مسیر نظام ارجاع به مراکز درمانی مراجعه کنند، از مزایای بیمه‌ای برخوردار نخواهند شد و باید هزینه خدمات را به‌طور کامل پرداخت کنند.

گنجی فرد، اجرای پزشک خانواده را نیازمند تغییر رفتار مردم و ارائه‌دهندگان خدمات سلامت دانست و افزود: موفقیت این برنامه بدون همکاری بخش خصوصی، فرهنگ‌سازی گسترده و اطلاع‌رسانی مستمر امکان‌پذیر نیست.

وی درخصوص اجرای پایلوت این طرح در استان گفت: شهرستان قائنات به‌ صورت آزمایشی انتخاب شده و برخلاف برخی برداشت‌ها، تأخیر در اجرا ناشی از کم‌کاری دانشگاه علوم پزشکی نبوده، بلکه به دلیل ابلاغ تدریجی دستورالعمل‌ها و مشخص نبودن جزئیات اجرایی در سطح کشور بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند همچنین از گسترش تدریجی اجرای این برنامه در کشور خبر داد و گفت: پس از اجرای آزمایشی در پنج شهر، از ابتدای تیرماه ۲۰ دانشگاه دیگر و از مرداد و شهریور نیز سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی به این طرح ملحق می‌شوند تا اجرای پزشک خانواده به‌صورت سراسری دنبال شود.

گنجی فرد ابراز امیدواری کرد با همکاری همه دستگاه‌ها، مشارکت بخش خصوصی و همراهی مردم، نظام پزشک خانواده بتواند ضمن ارتقای کیفیت خدمات درمانی، عدالت در سلامت و مدیریت بهینه منابع را محقق کند.