گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴ پیام‌رسان سروش‌پلاس نشان‌ داد، این پیام‌رسان با عبور از مرز ۴۵ میلیون کاربر ثبت‌نام‌شده و ثبت میلیاردها پیام، جایگاه خود را در بازار پیام‌رسان‌های داخلی تثبیت کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، بر اساس گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴، تعداد کاربران ثبت‌نام‌شده در سروش‌پلاس از ۴۵ میلیون نفر عبور کرده است که از این میان، بیش از ۱۹ میلیون کاربر به‌طور مستمر از خدمات این پیام‌رسان استفاده می‌کنند.

در این بازه زمانی، کاربران این سکو بیش از ۲۹ میلیارد و ۸۴۰ میلیون پیام ردوبدل کرده و بیش از ۴۴ میلیون تماس صوتی و تصویری برقرار نموده‌اند. همچنین تعداد گروه‌ها و کانال‌های فعال در این پیام‌رسان به ۵.۷ میلیون مورد رسیده است.

در بخش مصرف محتوا، نیز پست‌های کانال‌ها بیش از ۱۰۹ میلیارد بازدید داشته و محتوای پستچین نیز ۱۰.۷ میلیارد بار مشاهده شده است. همچنین بیش از ۲.۳۴ پتابایت داده در طول سال گذشته در این سکو بارگذاری شده است. از نظر توزیع جغرافیایی، شهر‌هایی نظیر تهران، شیراز، اصفهان، مشهد و اهواز بیشترین سهم کاربران فعال را دارند و از نظر پلتفرم، ۸۹.۲ درصد کاربران از نسخه اندروید استفاده کرده‌اند.