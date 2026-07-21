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با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی، کشاورزان میتوانند بدون پرداخت هزینه، برای زمینهای خود سند مالکیت دریافت کنند.
به گزارش گروه کشاودزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، با هدف پایان دادن به اختلافات ملکی ناشی از اسناد عادی و قولنامهای، طرح «سنددار کردن اراضی کشاورزی» در ۱۴۳ شهرستان کشور آغاز شد.
بر اساس قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، کشاورزان و متصرفان فرصت دارند تا با بهرهگیری از این قانون، ضمن تثبیت مالکیت خود، از مزایایی همچون دریافت تسهیلات بانکی و خدمات دولتی بهرهمند شوند.
فرهاد سنایی، مدیرکل دفتر سامانهای و تعیین تکلیف امور اراضی کشور، با تأکید بر لزوم استفاده کشاورزان از این فرصت دوساله، تصریح کرد: این قانون بستر مناسبی برای رفع اختلافات ملکی، حتی در موارد مرتبط با اراضی دولتی فراهم کرده است.
داور نامدار، رئیس سازمان امور اراضی کشور نیز با بیان اینکه تمام هزینههای نقشهبرداری و مستندسازی بر عهده این سازمان است، گفت: برخلاف رویههای قبلی که تقاضامحور و هزینهبر بود، در این طرح هیچ هزینهای بابت تهیه نقشه یا اطلاعات توصیفی از کشاورزان دریافت نمیشود.
در همین راستا، عملیات میدانی نقشهبرداری در مناطق مختلف کشور در حال اجراست. احمدی، مدیرکل مهندسی حدنگاری کاداستر سازمان امور اراضی، درباره نحوه شروع این فرایند اظهار داشت: مشاوران این سازمان با مراجعه مستقیم به روستاها، نقشهبرداری را انجام داده و اطلاعات را جهت طی مراحل قانونی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال میکنند.
محمدعلی فلاح، مدیرکل کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیز درباره مراحل نهایی صدور سند گفت: پس از استعلامات قانونی، اطلاعات در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی بارگذاری و آگهی میشود. پس از یک بازه زمانی ۶ ماهه برای دریافت اعتراضات احتمالی، در صورت عدم وصول اعتراض، سند رسمی مالکیت برای کشاورزان صادر خواهد.