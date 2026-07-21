پخش زنده
امروز: -
محور هراز برای دومین روز متوالی بهمنظور اجرای عملیات ایمنسازی و فعالیتهای عمرانی، امروز از ساعت ۸ تا ۱۷ مسدود شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، محور هراز بهمنظور اجرای عملیات ایمنسازی و فعالیتهای کارگاهی، برای دومین روز متوالی امروز از ساعت ۸ تا ۱۷ مسدود است.
سرهنگ هادی عبادی، فرمانده پلیس راه مازندران گفت: این محدودیت تردد با هدف افزایش ایمنی کاربران جادهای و اجرای عملیات عمرانی در محور هراز اعمال شده است.
وی افزود: رانندگان و مسافران در مدت زمان انسداد این محور میتوانند از مسیرهای جایگزین کندوان و سوادکوه برای تردد استفاده کنند.
فرمانده پلیس راه مازندران از مسافران خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی شمال کشور را بررسی کرده و با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن را تجربه کنند.