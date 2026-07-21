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رئیس اورژانس ۱۱۵ قم از استقرار بالگرد تخصصی BK ۱۱۷C۱ در ناوگان اورژانس هوایی استان خبر داد و گفت: با بهرهگیری از این بالگرد، سرعت و کیفیت ارائه خدمات امدادی و درمانی در مأموریتهای حساس به شکل قابل توجهی افزایش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس اورژانس ۱۱۵ قم از استقرار بالگرد تخصصی BK ۱۱۷C۱ در ناوگان اورژانس هوایی استان خبر داد و این اقدام را گامی مهم در ارتقای توان عملیاتی اورژانس هوایی برای خدمترسانی به بیماران و مصدومان عنوان کرد.
محمدجواد باقری با اشاره به قابلیتهای این بالگرد گفت: BK ۱۱۷C۱ یکی از بالگردهای تخصصی و شناختهشده در حوزه خدمات پزشکی هوایی است که به دلیل قدرت مانور بالا و ویژگیهای فنی مناسب، نقش مؤثری در کاهش زمان دسترسی تیمهای درمانی به بیماران و مصدومان، بهویژه در مأموریتهای حساس و اورژانسی، ایفا میکند.
وی افزود: فضای داخلی این بالگرد بهصورت اختصاصی برای ارائه خدمات درمانی پیشبیمارستانی و مراقبتهای ویژه طراحی شده و امکان استقرار تجهیزات پزشکی و فعالیت همزمان تیم درمان را فراهم میسازد.
رئیس اورژانس ۱۱۵ قم ابراز امیدواری کرد با بهرهبرداری از این بالگرد تخصصی، سطح آمادگی و کیفیت خدمات اورژانس هوایی استان بیش از پیش ارتقا یافته و روند امدادرسانی به بیماران در شرایط بحرانی با سرعت و اثربخشی بیشتری انجام شود.