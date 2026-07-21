با آغاز فصل تابستان و افزایش رفت و آمد موتورسیکلت‌ها در معابر شهری و با هدف کاهش سوانح رانندگی ۵ هزار موتور سوار آموزش دیدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرهنگ خلیلیان معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک راهور استان اصفهان در همایش کلاه برای زندگی در کاشان گفت: ۴۰ درصد از تصادفات درون‌شهری مربوط به موتورسواران و بی‌توجهی به استفاده از کلاه ایمنی، حرکت در مسیر‌های خلاف جهت و عبور از چراغ قرمز از جمله تخلفات حادثه‌سازی است.

سرهنگ ایرج کاکاوند فرمانده انتظامی کاشان نیز با اشاره به ضرورت تغییر رفتار ترافیکی موتورسواران گفت: هدف ما در این طرح، فقط اعمال قانون نیست، بلکه ترویج فرهنگ استفاده از کلاه ایمنی به عنوان یک ضرورت حیاتی است.

مجتبی راعی فرماندار کاشان هم گفت:با توجه به سهم بالای کارگران واحد‌های تولیدی و دانش‌آموزان از رفت و آمد با موتورسیکلت، مقرر شده است کارگاه‌های آموزشی تخصصی در حاشیه شهرک‌های صنعتی و مدارس پررفت و آمد کاشان برگزار شود.

در این مراسم از موتور سوارانی که فرهنگ ترافیک را رعایت کرده بودند تجلیل شد.