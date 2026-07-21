نشست کمیسیون فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه هیئت دولت با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط برای بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه توسعه گردشگری سلامت برگزار شد؛ آیین‌نامه‌ای که با هدف ایجاد مدیریت یکپارچه، تقویت هماهنگی بین دستگاه‌ها و تبدیل ایران به قطب گردشگری سلامت منطقه تدوین شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نشست بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه توسعه گردشگری سلامت با حضور ابوتراب طالبی دبیر کمیسیون فرهنگی و اجتماعی دولت، انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری کشور، دیاکو عباسی دبیر شورای راهبری گردشگری سلامت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، جمشید کرمانچی رئیس میز گردشگری سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حسین نکونام رییس جامعه گردشگری سلامت ایران و نمایندگان سایر دستگاه‌ها امروز در سالن فجر وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد.

در این جلسه، پیش‌نویس آیین‌نامه‌ای که به امضای معاون اول رئیس‌جمهور رسیده، با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط بررسی و درباره وظایف هر دستگاه تبادل نظر شد. بر اساس این پیش‌نویس، شورای راهبری توسعه گردشگری سلامت به ریاست وزیر بهداشت و دبیری معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی تشکیل می‌شود تا سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط را بر عهده داشته باشد.

هدف از تدوین این آئین‌نامه، ساماندهی زنجیره خدمات گردشگری سلامت، ارتقای برند ایران در این حوزه و تبدیل کشور به قطب تامین سلامت در منطقه عنوان شده است.