به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احسان احمدی‌نژاد» کارشناس هواشناسی ایلام اعلام کرد: مطابق بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا پایان هفته تغییرات چندانی از نظر دمایی نداریم و وضعیت دمایی استان تقریباً در محدوده نرمال تا یک درجه بیشتر از نرمال پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: حداکثر دما برای نواحی گرمسیری استان در محدوده ۴۷ تا ۴۹ درجه و در نواحی سردسیری استان در محدوده ۳۷ تا ۳۸ درجه در نوسان خواهد بود.

احمدی‌نژاد گفت: در نوار مرزی و نوار جنوبی استان تا پایان هفته، در برخی ساعات افزایش سرعت باد را خواهیم داشت.