به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا طلایی با تاکید بر عزم راسخ دولت برای تسهیل تامین محصولات اساسی اظهار داشت: تصمیماتی که در یک ماه اخیر اتخاذ شد، شرایط را برای واردات کالاهای اساسی ساده کرده و اکنون واردکنندگان مشکلی در این زمینه ندارند.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، حذف محدودیت‌ ثبت سفارش برای واردات نهاده‌های دامی را یکی از اقدامات مهم در زمینه تسهیل تامین اقلام اساسی خواند و گفت: وزارت جهاد کشاورزی همه شرایط را برای انجام خرید در نیمه نخست سال که بازار بهترین شرایط را دارد، فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه پیش از این ثبت سفارش به صورت مرحله‌ای و ماهانه انجام می‌شد، تصریح کرد: آنچه که در بازار اهمیت دارد، خرید در بهترین زمان ممکن است و با برداشتن این محدودیت، اکنون وارد کنندگان می توانند کل نیاز کشور را بدون محدودیت تامین کنند.

طلایی تامین نهاده های مورد نیاز کشور در کمترین زمان را عامل ثبات در بازار و جلوگیری از بروز کمبودهای مقطعی خواند و تأکید کرد: برای وزارت جهاد کشاورزی تفاوتی ندارد چه شخص یا شرکتی کالا را وارد کند؛ هر تاجری که کالا را وارد کشور کرده و قبض انبار آن را تحویل دهد، حداکثر ظرف 48 ساعت نظر دستگاه صادر می‌شود.