به خبرگزاری صدا و سیما مرکزچهارمحال و بختیاری، مدیرعامل شرکت برق استان گفت: برای اجرای این طرح ۱۶ تیم عملیاتی در ۱۲ شهرستان استان به صورت شبانه روز در دو بخش مقابله با جلوه‌های بد مصرفی (طرح ۱۰۰ شب ۱۰۰ بازدید) و مقابله با انشعابات و ماینر‌های غیر مجاز مشغول فعالیت می‌باشند.

مجید فرهزاد افزود: تاکنون ۱۰۰۰ انشعاب و ۴۵۳ دستگاه ماینر غیرمجاز جمع آوری ومورد پیگرد قانونی قرار گرفته و همچنین نصب ۱۵۷ مورد شمارشگر موقت برق، تعویض ۱۲۵۸ کنتور معیوب، شناسایی و رفع دستکاری ۳۸۴ دستگاه کنتور، نصب ۱۰۶ دستگاه کنتور هوشمند، تست ۲۵۸۷ کنتور چاه و پمپاژ آب کشاورزی، تبدیل ۱۶۹ مورد برق غیر مجاز به انشعاب دائم یا موقت از دیگر فعالیت‌های این بخش بوده است.

وی با اشاره به بخش دوم طرح مهتاب (۱۰۰ شب ۱۰۰ بازدید) اشاره کرد و افزود: اقدامات این بخش شامل بازدید روشنایی ۷۳۴ مرکز تجاری و صنفی، خاموش کردن ۹۶ مورد تابلو تبلیغاتی، بازدید از ۴۳ مورد مجتمع بین راهی، بازدید و پایش مصرف برق ۱۴۶ اداره، بانک، درمانگاه، مساجد، مراکز فرهنگی و ... بوده است.