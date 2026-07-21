لویه و بویراحمد ، معاون سیاسی و امنیتی استاندار

با اشاره به فرا رسیدن اربعین حسینی، این اجتماع عظیم را رزمایشی جهانی برای امت اسلامی و همه آزادی‌خواهان جهان دانست و گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران و مسئولان استانی خود را موظف می‌دانند زمینه‌سازی و پشتیبانی لازم را برای این حرکت بزرگ انسانی و الهی فراهم کنند.