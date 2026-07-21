فرمانده انتظامی بابل از دستگیری یک سارق سابقه‌دار و کشف طلاجات سرقتی به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ عزیزی گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره سرقت منزل در بخش گتاب شهرستان بابل، مأموران انتظامی بلافاصله در محل حاضر شدند و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: با انجام تحقیقات تخصصی، اقدامات اطلاعاتی و رصد متهم، یک سارق سابقه‌دار شناسایی شد و با هماهنگی و دستور مرجع قضایی در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد.

فرمانده انتظامی بابل گفت: در بازرسی‌های انجام‌شده، تمامی اموال سرقتی شامل طلا و جواهرات به ارزش ۳۰ میلیارد ریال کشف و ضبط شد.

سرهنگ عزیزی تصریح کرد: پس از تشکیل پرونده، متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.